TCL: ecco i nuovi auricolari “Moveaudio”

TCL Communication annuncia la disponibilità sul mercato di due nuovi auricolari wireless, TCL MOVEAUDIO S108 e TCL MOVEAUDIO S180, dimostrando che questa linea di prodotti non solo incorpora una grande tecnologia ma si differenzia anche per la qualità dell’audio e la cura dei dettagli.

“Le nostre ultime novità del portfolio auricolari wireless MOVEAUDIO sono pensate per continuare a perseguire l’obiettivo di rendere democratico l’accesso alla tecnologia, anche nel settore audio” ha detto Stefan Streit, Chief Marketing Officer di Tcl Communication. “Questi dispositivi non sono solo essenziali, ma sono pensati anche per utenti meno esperti, che però cercano tecnologie avanzate e interconnesse a un prezzo competitivo”.

I nuovi auricolari TCL MOVEAUDIO S108 forniscono un’ottima esperienza audio, e si integrano perfettamente con tutti i prodotti TCL, nell’ottica di un portfolio interconnesso sempre più ampio.

Grazie alla tecnologia ENC (Electric Noise Cancellation), che filtra tutti i rumori di sottofondo, le conversazioni telefoniche e l’ascolto della musica sono sempre di ottima qualità con TCL MOVEAUDIO S108.

Anche gli auricolari TCL MOVEAUDIO S180 combinano la tecnologia di cancellazione del rumore in un design compatto e leggero, offrendo una perfetta esperienza di ascolto. Caratterizzati da un suono bilanciato e da una chiarezza vocale avanzata, questi auricolari si distinguono offrendo qualità e performance ottime in ogni momento della giornata.

Gli auricolari TCL MOVEAUDIO S108 hanno una batteria longeva, che garantisce 6 ore di ascolto con una singola carica e 20 ore quando si utilizza la custodia ricaricabile. I più performanti auricolari TCL MOVEAUDIO S180 invece garantiscono 6 ore di ascolto su singola carica e 30 ore di ascolto quando combinati alla custodia di ricarica.

I controlli touch sugli auricolari consentono di effettuare azioni diverse con estrema facilità, come gestire la musica e le playlist, rispondere alle chiamate e chiedere il supporto di Google Voice Assistant; mentre le certificazioni di resistenza IP54 e IPX4 proteggono dagli schizzi d’acqua, dal sudore e dalla polvere in modo da poterli utilizzare durante i viaggi, in palestra o per una corsa sulla spiaggia.

Gli auricolari TCL MOVEAUDIO S180 combinano tutte queste funzioni a un dual-mic Beam Forming Algorithm, che si integra alla tecnologia ANC (Active Noise Canceling) per offrire un audio realistico e immersivo. Inoltre, la funzione Smart Wearing Detection permette di mettere in pausa la musica in maniera automatica, semplicemente togliendo gli auricolari.

Gli auricolari Tcl MOVEAUDIO S108 sono disponibili a 29,99 euro nel colore Pearl White, mentre gli auricolari Tcl MOVEAUDIO S180 sono disponibili al prezzo di 59,99 euro nelle colorazioni Pearl White e Ore Black.