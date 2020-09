TCL: in Italia le serie P61 e P81

TCL Electronics annuncia il rilascio in Italia della nuova serie di tv in 4K dal design ultra sottile: il P61 con HDR 10 e il P81 con HDR PRO. Due TV che soddisferanno perfettamente le elevate aspettative degli utenti grazie alle molte caratteristiche smart e all’altissima qualità delle immagini e del suono che ricreano un’atmosfera cinematografica.

La Serie P61 di Tcl mette insieme un design pulito con telaio sottile, un display 4K HDR 10 e Android tv, regalando così all’utente un tocco di stile e funzionalità inaspettati. E’ una serie pensata per coloro che non vogliono scendere a compromessi in fatto di stile, qualità delle immagini e facile accesso ai contenuti che amano. Dalle linee semplici ed eleganti, questo nuovo tv 4K Slim di TCL è un vero e proprio oggetto di arredo che si inserisce perfettamente in ogni ambiente.

Per migliorare ulteriormente la qualità delle immagini, è stato inserito lo SMART HDR che è in grado di aggiornare i contenuti SDR (Standard Dynamic Range) in HDR, come per la qualità delle immagini, offrendo agli spettatori la migliore esperienza possibile dei propri contenuti preferiti. Inoltre, SMART HDR migliora dinamicamente i contenuti HDR nativi e li adatta alle capacità dello schermo. Con l’IA e l’identificazione delle scene HDR, lo SMART HDR ottimizza sia le scene scure che quelle luminose. Nei frame più scuri integra il livello di luminosità, per mostrare oggetti nascosti nelle ombre più buie. In quelli più luminosi, invece, SMART HDR aumenta il livello di rapporto di contrasto, per differenziare gli oggetti dallo sfondo.

La Serie P61 è disponibile nei formati da 43″, 50″, 65″, 70″ e 75″ pollici e arriverà in Italia a settembre a partire da 349€.

La Serie P81, invece, combina un design ultra sottile, qualità dell’immagine 4K HDR PRO con Motion Clarity Pro, Dolby Vision, HDR10 e il sistema Smart tv più avanzato di sempre: Android tv con Google Assistant integrato. I consumatori possono accedere facilmente ai contenuti che amano grazie al comando vocale Hands-Free integrato, parlando direttamente al televisore. Caratterizzato da un lussuoso design in alluminio con un elegante supporto centrale, la Serie P81 ha un innovativo design senza cornice che ridefinisce il modo in cui si guarda il tv e come esso appare nello spazio della propria casa. Un dispositivo ideale per inserirsi in qualsiasi ambiente ma anche un raffinato pezzo di artigianato.

La Serie P81 integra l’HDR PRO, una soluzione che, oltre a migliorare il contrasto e i colori delle varie scene, produce immagini ricche di dettagli con una riproduzione accurata anche delle sfumature chiare e scure. Inoltre, HDR PRO combinato con Motion Clarity Pro e l’ottimizzazione dei colori intensi offre un’esperienza di High Dynamic Range ancora superiore, donando sfumature più pure e ricche anche per le scene in rapido movimento. È ora possibile godersi immagini più luminose e più profonde, contrasti più definiti, gamme di colori più estese e dettagli accurati come mai prima d’ora.

La Serie P81 è disponibile nei formati da 50″, 55″ e 65″ e arriverà in Italia a settembre a partire da 499,99€.