TCL lancia i nuovi smartphone Alcatel 3X e Alcatel 1SE

TCL Communication annuncia la disponibilità dei suoi ultimi smartphone a marchio Alcatel: Alcatel 3X e Alcatel 1SE. Due device che promettono ottime prestazioni e potenti batterie per accompagnare le attività di tutti i giorni.

Equipaggiato con quattro potenti fotocamere posteriori e progettato per emulare la fotografia professionale, il nuovo Alcatel 3X è uno smartphone adatto a chi cerca buone prestazioni su tutti i fronti.La fotocamera principale dotata di Intelligenza Artificiale ha una risoluzione da 16MP, in grado di offrire foto vivide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Accompagnano la fotocamera principale un obiettivo macro da 2MP per primi piani nitidi e dettagliati, una fotocamera con sensore di profondità da 2MP per effetti bokeh artistici e un obiettivo super grandangolare da 5MP per catturare i migliori paesaggi. Buona la fotocamera frontale da 8 MP.

Le prestazioni sono garantite da un processore Octa-Core ad alta efficienza energetica e dotato di 64GB ROM e 4GB RAM e da una potente batteria da 5000 mAH permette agli utenti di immergersi nei propri contenuti multimediali preferiti senza preoccuparsi troppo della carica.

Alcatel 3X sarà disponibile in Italia, nei colori Jewelry Black e Jewelry Green, a partire da giugno 2020, al prezzo di listino di €169.

Per chi invece ricerca un ottimo rapporto qualità/prezzo, la Serie Alcatel 1 mira a offrire le migliori esperienze d’uso senza compromessi in termini di stile. L’ Alcatel 1SE è uno smartphone essenziale e completo dotato di tre fotocamere sul retro: una principale da 13MP con IA, un obiettivo super grandangolare da 5MP e una fotocamera da 2MP con sensore di profondità. E’ supportato da una batteria da 4000 mAh, che si traduce in 33 ore di riproduzione musicale non-stop o 8 ore di video streaming. Inoltre, con un processore Octa-Core, Alcatel 1SE è progettato per supportare gli utenti nelle attività di tutti i giorni, senza alcuno sforzo.

Alcatel 1SE è già disponile nella versione 32GB ROM + 3GB RAM al prezzo di € 109,90 e nella versione 64GB ROM + 4GB RAM al prezzo di € 129,90.