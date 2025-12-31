TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Connect with us

Al CES di Las Vegas 2026, TCL si presenta come protagonista assoluta dell’elettronica di consumo, svelando un ampio ecosistema di prodotti che uniscono tecnologia avanzata, intelligenza artificiale e attenzione al design. L’azienda, in crescita a doppia cifra e ormai punto di riferimento mondiale nel settore TV e smart home, mostra come l’intelligenza artificiale possa essere integrata in ogni momento della vita quotidiana, dal lavoro all’intrattenimento fino al comfort domestico.

Il futuro dell’intrattenimento domestico è SQD‑Mini LED. TCL rinnova la sua leadership nel mondo televisivo con una nuova gamma di TV basata sulla tecnologia SQD‑Mini LED, evoluzione della precedente QD‑Mini LED. Questi pannelli offrono immagini più definite, colori realistici e una precisione luminosa senza precedenti. Il sistema Deep Color System assicura una resa cromatica intensa e un contrasto superiore, mentre l’Halo Control System riduce l’effetto alone migliorando le performance anche in ambienti molto illuminati.

Fiore all’occhiello della serie, la X11L SQD‑Mini LED, combina processore TSR AI, refresh rate a 144 Hz e fino a 20.000 zone di dimming, per un contrasto profondo e dettagli luminosi eccezionali. Con una luminosità di 10.000 nit e l’audio firmato Bang & Olufsen, TCL punta a offrire un’esperienza visiva e sonora di livello cinematografico. Il design ultra‑sottile da meno di due centimetri completa un prodotto pensato per integrarsi perfettamente negli spazi moderni.

AI e nuove frontiere della mobilità sono i protagonisti della proposta TCL per i dispositivi smart. I nuovi occhiali AR RayNeo Air 4 Pro introducono un’inedita esperienza visiva con display HDR10, capace di simulare uno schermo virtuale ad alta definizione davanti agli occhi. Con il modello RayNeo X3 Pro, l’azienda amplia le funzioni dell’AR aggiungendo traduzioni e informazioni contestuali in tempo reale grazie all’AI, offrendo un’esperienza completamente hands‑free.

Altro debutto di rilievo è il Robot Companion Ai Me, il primo robot modulare al mondo basato su intelligenza artificiale. Nato per semplificare le attività domestiche e interconnettere dispositivi, luci e tende, Ai Me si adatta alle abitudini dell’utente e introduce un approccio più umano e naturale all’assistenza quotidiana, fondendo compagnia e funzionalità.

Nel segmento mobile, TCL presenta lo smartphone NXTPAPER 70 Pro, pensato per chi vive e lavora in movimento. Lo schermo NXTPAPER 4.0 filtra la luce blu e mantiene la leggibilità anche all’aperto, riducendo l’affaticamento visivo. Dotato di tasto dedicato per la modalità Max Ink e assistente AI Companion, integra fotocamera da 50 MP e processore MediaTek Dimensity 7300, con certificazione IP68 e memoria espandibile. Accanto a esso arriva il TCL Note A1 NXTPAPER, tablet‑e‑note da 11,5 pollici con display simile alla carta e funzioni AI per trascrizione e traduzione in tempo reale.

Casa intelligente e comfort sostenibile restano due capisaldi della visione TCL. Tra gli elettrodomestici presentati spiccano il climatizzatore FreshIN 3.0, con filtri QuadruPuri e algoritmo T‑AI Energy‑Saving capace di ridurre i consumi fino al 37%, e VoxIN, che offre comandi vocali offline e rating energetico A+++. Per la cucina, la tecnologia Molecular MagFresh applica un campo magnetico controllato per conservare gli alimenti più a lungo, mentre la tecnologia T‑Fresh di nuova generazione elimina fino al 99,99% dei batteri.

Non manca la lavatrice P5 Super Drum , con cestello da 540 mm e il sistema autoStain Removal™ in grado di gestire vari tipi di macchie nello stesso ciclo. Con classe energetica A‑40%, il modello combina prestazioni elevate e risparmio.

L’ecosistema connesso di TCL trova la sua massima espressione nel router BE36, capace di garantire copertura stabile e gestione intelligente del traffico, e negli spazi sperimentali NXHOME, pensati per dimostrare come TV, elettrodomestici, dispositivi mobili e soluzioni automotive possano dialogare in modo fluido. La soluzione Human‑Vehicle‑Home unisce casa e veicolo in un unico ambiente connesso, estendendo l’esperienza domestica anche durante gli spostamenti.

A completare la visione, l’impegno ecologico di TCL si concretizza nel nuovo materiale ECORA™, un composito ricavato da scarti di porcellana e plastica destinato a entrare nella produzione di dispositivi dal 2026, esempio tangibile del progetto TCL Green verso una tecnologia più sostenibile.

Come ha evidenziato Stefan Streit, CMO di TCL Europe, “Con l’inizio del 2026 vogliamo dimostrare come la tecnologia connessa possa diventare parte integrante della vita di tutti i giorni. TCL si impegna a creare prodotti accessibili e integrati, in grado di ridefinire il modo in cui le persone moderne vivono.”

Con oltre quarant’anni di esperienza e la nuova partnership olimpica mondiale siglata fino al 2032, TCL conferma al CES di Las Vegas la sua ambizione di fondere innovazione, intelligenza artificiale e sostenibilità, anticipando ancora una volta il futuro dell’elettronica di consumo.

