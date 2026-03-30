TCL presenta la nuova linea 2026: tecnologia SQD‑Mini LED, audio immersivo e dispositivi smart per una casa sempre più connessa

TCL, tra i principali protagonisti mondiali dell’elettronica di consumo, ha svelato la propria lineup 2026 per il mercato italiano, confermando una visione centrata sull’innovazione, la qualità visiva e l’integrazione intelligente tra dispositivi. Il brand amplia l’offerta con prodotti pensati per migliorare la vita quotidiana degli utenti, spaziando dai TV SQD‑Mini LED ai dispositivi audio immersivi, dai monitor gaming agli smartphone con tecnologia NXTPAPER, fino agli elettrodomestici e ai sistemi di connettività 5G di nuova generazione.

“Il mercato italiano ci chiede sempre più tecnologie in grado di semplificare e migliorare la vita quotidiana. Che si tratti di un TV con performance visive da sala cinema o di un frigorifero con una gestione intelligente degli spazi, le nostre ultime soluzioni combinano funzionalità avanzate e design orientato all’utente, riducendo la complessità delle attività di tutti i giorni”, ha dichiarato Federico Faravelli, direttore commerciale Consumer Electronics di TCL Italia.

Le immagini al centro dell’esperienza. Con i nuovi TV SQD‑Mini LED, TCL eleva ulteriormente lo standard visivo e cromatico. Il modello di punta, la serie X11L, raggiunge una luminosità di 10.000 nit e oltre 20.000 zone di Local Dimming, integrando l’audio firmato Bang & Olufsen per un’esperienza audiovisiva di livello cinematografico. Al suo fianco la serie C8L, con 6.000 nit di luminosità e refresh rate a 144Hz, e la serie C7L, che rende la tecnologia più accessibile mantenendo prestazioni elevate nel gaming e nella resa HDR.

La collaborazione con Google per l’integrazione delle funzioni Gemini nella piattaforma Google TV è parte della roadmap 2026, in arrivo anche per nuovi Paesi e lingue. TCL introduce inoltre la serie A400 Pro NXTVISION, che unisce qualità visiva e design raffinato: struttura unibody in noce chiaro e pannello Matte HVA che si integra con naturalezza negli interni moderni.

Audio immersivo e design sofisticato. TCL punta su soluzioni audio capaci di offrire un suono cinematografico con configurazioni semplici. La soundbar Design Series A65K, con profilo ultra‑slim da 50 mm e sistema 3.1.2 canali Dolby Atmos, ottimizza dialoghi e basse frequenze. La Q85H Pro, dotata di sistema 7.1.4 canali, supporta Dolby Atmos e DTS:X con tecnologia RayDanz Lite, mentre lo speaker Z100 Wireless Free Sound permette un’espansione modulare completamente senza fili, grazie alla compatibilità con Dolby Atmos FlexConnect.

Gaming e produttività sotto lo stesso ecosistema. La gamma 2026 si espande anche nel mondo del gaming: il monitor TCL 32X3A OLED, con refresh dual‑mode UHD 240Hz / FHD 480Hz, offre contrasto profondo e fluidità estrema; il 27C2A QD‑Mini LED Dual‑mode garantisce fino a 1.196 zone di dimming e 320Hz di refresh per immagini nitide e reattive; infine, il 57R94 Dual 4K QD‑Mini LED Monitor, nel formato curvo 32:9, propone una visione panoramica e immersiva.

Smartphone e dispositivi connessi per un mondo mobile. TCL rinnova la gamma NXTPAPER, con soluzioni studiate per la protezione visiva e la produttività. Il modello NXTPAPER 70 Pro introduce il display NXTPAPER 4.0 Natural Light, un pannello con riduzione dei riflessi e resa naturale simile alla carta, oltre a una fotocamera da 50MP e processore MediaTek Dimensity 7300. Il Note A1 NXTPAPER, dotato di display 120Hz e protezione anti‑riflesso, anti‑abbagliamento e anti‑impronta, permette una visione confortevole e prolungata.

Tra le novità anche lo smartwatch MOVETIME MT48 Kids, pensato per la sicurezza dei più piccoli: GPS dual‑frequency, videochiamate 4G e messaggistica VoLTE, resistente all’acqua con autonomia fino a due giorni e mezzo.

Efficienza energetica e comfort domestico. TCL porta la propria innovazione anche negli elettrodomestici. La gamma di frigoriferi e lavatrici 2026 punta su performance e sostenibilità: la serie Mega Space SE propone configurazioni counter‑depth per una perfetta integrazione con i mobili, mentre il sistema Free Built‑in permette di combinare liberamente frigorifero e freezer. Le lavatrici F4 Velocare, P5 Super Drum e F122 Ecorora introducono tecnologie per lavaggi più rapidi, pulizia profonda e igiene antibatterica, garantendo bassi consumi e lunga durata.

Nel segmento della climatizzazione, TCL si affida all’intelligenza artificiale per migliorare qualità dell’aria e risparmio energetico. Il condizionatore FreshIN C8, con sistema QuadruPuri, riduce i consumi fino al 37% mantenendo un livello sonoro di soli 16 dB. Il VoxIN P9, invece, integra il controllo vocale offline e la funzione AI ECO per gestire in modo intuitivo temperatura e consumi, senza necessità di connessione a internet.

Connessioni 5G e Wi‑Fi di nuova generazione. La gamma 2026 si completa con soluzioni di rete pensate per abitazioni sempre più connesse. Il router TCL LINKHUB WR5360 supporta lo standard Wi‑Fi 7 per una trasmissione stabile e ad altissima velocità. Il TCL 5G CPE B50 raggiunge fino a 5,47 Gbps, mentre il 5G Mobile Wi‑Fi B50 Pro garantisce connettività portatile fino a 17 ore di autonomia.

Fondata nel 1981 e oggi presente in oltre 160 mercati, TCL Electronics (1070.HK) continua il suo percorso di crescita internazionale. Dal 2025 al 2032, il brand è Partner Olimpico e Paralimpico Mondiale nella categoria delle attrezzature audiovisive per la casa e degli elettrodomestici, confermando il proprio impegno per l’innovazione e la qualità al servizio delle persone.