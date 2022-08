TCL scende in campo per gli EuroBasket 2022

TCL, marchio leader nell’elettronica di consumo, in collaborazione con la FIBA, Federazione Internazionale di Pallacanestro, continua a innovare e a offrire esperienze coinvolgenti e memorabili ai giocatori e ai tifosi della competizione europea di punta della federazione, i campionati FIBA EuroBasket 2022.

Le partite inizieranno giovedì 1° settembre 2022 e continueranno fino a domenica 18 settembre e vedranno sfidarsi gli atleti più forti delle squadre europee di pallacanestro.

TCL è lieta di assistere all’inizio ufficiale della competizione FIBA EuroBasket 2022 il 1° settembre e, in qualità di Global Partner della Federazione Internazionale di Pallacanestro FIBA, il brand desidera augurare il meglio a tutti i Paesi e alle squadre per quello che sarà un campionato fantastico.

TCL da sempre crede nel potere entusiasmante e nello spirito connettivo dello sport che unisce giocatori, tifosi e comunità in generale e considera questa competizione, che coinvolge quattro Paesi europei.

L’Italia sarà particolarmente coinvolta durante questi EuroBasket2022, infatti la città europea in cui si svolgeranno gli incontri del Girone C sarà Milano. Anche TCL avrà un ruolo importante nella città meneghina, poiché allestirà un suo booth e porterà i suoi colori nella FIBA Fan Zone di Milano, in Piazza Duomo, dall’1 all’8 settembre, dalle 10.00 alle 20.00.

In questo spazio espositivo, sarà possibile scoprire diverse novità dell’innovativo ecosistema di prodotti TCL, come il modello da 65” del TV TCL Serie C93, fiore all’occhiello tra i TV TCL 4K Mini LED, con il suo sistema audio 2.1.2 completamente integrato firmato Onkyo, luminosità 2.000 nit e un avanzato local dimming con quasi più di 2.000 zone. Ci saranno anche elettrodomestici per una smart home completa e le ultime novità in fatto di tablet e connettività di TCL Mobile, per tutti coloro che vogliono godersi le partite a casa.

Con TCL sarà possibile respirare tutto l’entusiasmo degli EuroBasket 2022 anche all’interno del Mediolanum Forum di Milano, dove si disputeranno le partite che vedranno coinvolti gli Azzurri.

All’interno del Forum, sarà possibile visitare lo showroom TCL e ammirare l’incredibile schermo da 98” del TV TCL Serie C73, le innovative lavatrici smart e lavasciuga della Serie P2, il robot aspirapolvere di ultima generazione Sweeva6500 e tanti altri elettrodomestici intelligenti TCL, durante le giornate in cui l’Italia sfiderà Estonia, Grecia, Ucraina, Croazia e Gran Bretagna.

Il ruolo di TCL come Global Partner della Federazione Internazionale di Pallacanestro FIBA è importante per un evento sportivo così seguito. Le attività di promozione riservate a TCL, come il passaggio del logo su led a bordocampo e la possibilità di partecipare attivamente con la premiazione del “TCL Player of the Game” alla fine dei match serali, consentono al brand di continuare a svolgere una parte da protagonista in un evento sportivo così importante che raggiunge tutta l’Europa e il mondo. Sono previste, inoltre, attività di engagement riservate al pubblico presente al Mediolanum Forum che, durante le pause tra i periodi di ogni partita, avrà la possibilità di sfidarsi con una Fan Cam dedicata al miglior tifo e sarà invitato a pubblicare le proprie foto su Instragram con hashtag #inizialospettacolo per vederle ri-proiettate sui maxischermi del Forum.

La storia che unisce TCL e FIBA comincia nel 2018, anno di firma del contratto, e continuerà fino al 31 dicembre 2023. L’accordo ampliato, prevede diritti commerciali chiave per tutte le competizioni FIBA, compresi i tornei di qualificazione olimpica maschili e femminili, le coppe continentali FIBA maschili e femminili, le coppe del mondo giovanili FIBA, la coppa del mondo di pallacanestro femminile FIBA del 2022 e l’evento più importante della FIBA, la coppa del mondo di pallacanestro FIBA del 2023.