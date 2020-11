TCL svela le nuove Serie QLED C71 e C81

TCL Electronics ha svelato le sue nuovissime serie QLED C71 e C81 che saranno disponibili per l’acquisto online presso rivenditori selezionati a livello nazionale a partire da oggi, mentre arriveranno negli store fisici dei rivenditori selezionati per il mercato italiano ad inizio Giugno. La Serie C71 è disponibile in 65″, 55″ e 50″ pollici, mentre la Serie C81 è disponibile nei modelli da 75″, 65″ e 55″.

Le nuove serie sono dotate della tecnologia di visualizzazione Quantum Dot, la migliore al mondo per i display in grado di offrire ai consumatori un’esperienza completamente immersiva grazie alle prestazioni dell’immagine realistiche e all’audio di qualità premium. Supportate da Dolby Vision, le Serie C71 e C81 riproducono straordinarie immagini 4K HDR10+ con luminosità incredibile, contrasto spettacolare, colori intensi e dettagli precisi. Alimentate da Dolby Atmos, entrambe le serie offrono un effetto surround mozzafiato grazie a un’incredibile profondità e precisione del suono. La Serie C81, in aggiunta, implementa un sistema audio high-end di ONKYO che garantisce un’esperienza sonora di qualità cinematografica anche a casa e permette di godere di una visione cristallina che stupirà i sensi degli spettatori grazie alla fluidità dei movimenti a 100Hz sui modelli da 65 e 75 pollici e al software proprietario di TCL Motion Estimation/Motion Compensation (MEMC) Motion Clarity PRO presente sul modello da 55 pollici.

I nuovi modelli C71 e C81 dispongono entrambi di funzioni smart basate su TCL AI-IN, l’ecosistema di intelligenza artificiale sviluppato da TCL, che rivoluziona il potenziale della #tv attraverso l’ottimizzazione intelligente dell’audio e del video. L’ultimo sistema operativo Android è integrato in entrambi i modelli e offre una vasta gamma di possibilità di intrattenimento attraverso le numerose app disponibili, l’integrazione Google Home e Google Assistant, il controllo vocale hands-free (non supportato in lingua italiana al momento dal lancio, ma aggiornabile successivamente tramite aggiornamento software) e la compatibilità con T-cast, Chromecast e Alexa. Il design elegante di entrambi i tv si inserisce perfettamente in ogni ambiente e offre un’esperienza home theater vivida e personalizzata.

Le Serie C71 e C81 sono caratterizzate, infatti, da un design senza cornice con esterni ultra-sottili realizzati in alluminio di alta qualità, che garantiscono eleganza e al tempo stesso resistenza. Inoltre, entrambe le serie sono compatibili con lo standard VESA per la massima flessibilità. La Serie C81 è dotata di un innovativo supporto centrale a tre gambe che dà un effetto fluttuante al tv e consente al grande schermo di adattarsi a qualsiasi tipo di arredamento, anche quando lo spazio è limitato.

La serie C71 è disponibile al prezzo consigliato di 599 € per il modello 50 pollici, 699 € per il modello 55 pollici e 999 € per il modello 65 pollici. La serie C81, invece, è disponibile al prezzo consigliato di 799 € per il modello 55 pollici, 1199 € per il modello 65 pollici e 1699 per il modello 75 pollici.