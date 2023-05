TCL vince il Red Dot Award 2023 Product Design con le nuove Soundbar Serie S64

TCL, ha raggiunto un altro importante traguardo con la sua nuova linea di soundbar Serie S64, che ha appena vinto il prestigioso Red Dot Award 2023 per la sezione Product Design. Questo riconoscimento internazionale conferma l’eccellenza del design e l’innovazione che TCL ha impresso alla propria linea di prodotti per l’home entertainment.

La serie S64 è composta da due modelli: la compatta e potente TCL S643W a 3.1 canali e l’elegante TCL S642W a 2.1 canali, dotata di due canali surround e un subwoofer wireless. Entrambi i modelli sono stati progettati per adattarsi a qualsiasi ambiente e offrire un’esperienza audio sorprendente. La potenza audio massima della S643W è di 240 W, mentre quella della S642W è di 200 W, rendendole ideali anche per l’uso in ambienti piuttosto ampi.

Tutte le soundbar della serie S64 sono dotate di Dolby Audio, un sistema sonoro avanzato e certificato che offre un’esperienza audio multicanale, con audio cristallino, facilità di ascolto dei dialoghi, nitidezza dei dettagli e suono surround realistico. Inoltre, la serie S64 è dotata di DTS Virtual:X, un codec audio progettato per trasmettere un maggiore senso di spazialità multidimensionale, con un effetto sonoro 3D che “avvolge” gli utenti, offrendo un’esperienza coinvolgente in qualsiasi stanza.

Per un suono ancora più potente e coinvolgente, la funzione Bass Boost consente al subwoofer di emettere bassi ancora più corposi con la semplice pressione di un tasto. Inoltre, tutte le soundbar della serie S64 sono dotate di sei modalità audio dedicate, adatte a diversi scenari di visione e ascolto, tra cui Standard, Film, Musica, Sport, Voce e Gioco, per ottimizzare gli effetti sonori e valorizzare l’esperienza di immersività.

La serie S64 rappresenta quindi il partner perfetto per qualsiasi televisore, garantendo agli utenti di ottenere il massimo dal loro sistema di intrattenimento. Grazie alla potenza e alla qualità del suono, alla compatibilità con Dolby Audio e DTS Virtual:X e alle sei modalità audio dedicate, la serie S64 di TCL è sicuramente una delle migliori soundbar attualmente disponibili sul mercato per chi desidera una qualità audio straordinaria e un’esperienza di intrattenimento completa e coinvolgente.