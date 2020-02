Tecnologia ContiSeal: da Continental sicurezza ed economia di esercizio negli pneumatici van

A breve, la tecnologia ContiSeal Continental sarà disponibile anche negli pneumatici per furgoni. ContiSeal sigilla in modo affidabile le forature con un diametro fino a cinque millimetri, senza perdita di pressione degli pneumatici. La tecnologia risolve i tipi più comuni di foratura, fornendo agli pneumatici per furgoni un importante contributo di sicurezza ed economicità.

“Le forature causate da chiodi o viti comportano generalmente costi aggiuntivi per le aziende di trasporto”, commenta Jan-Ole van Lengen, Product Manager Van e Light Commerical Vehicle Tyres EMEA di Continental. “Le forature anche più piccole comportano tempi di fermo macchina del veicolo o costosi e complicati trasferimenti di carico su altri veicoli. La tecnologia ContiSeal è in grado di sigillare in modo affidabile circa il 90 percento dei danni provocati da viti o chiodi.”

Continental sta studiando come utilizzare la tecnologia ContiSeal nei suoi pneumatici invernali anche per i furgoni. Il primo pneumatico a presentare questa tecnologia è il VanContact 100 nella misura 215/65 R 16 C 106/104 T. La produzione inizierà entro la fine di questo mese. È uno pneumatico robusto, progettato per trasportare carichi pesanti su tutte le superfici. Con la sua robusta fascia anti-abrasione sul fianco, riduce gli effetti del contatto con i cordoli, mentre gli espulsori di pietre alla base del battistrada e un disegno particolarmente robusto, ne consentono l’utilizzo sulle strade più difficili.

La carcassa rinforzata dello pneumatico garantisce la massima prestazione anche in presenza di carichi pesanti, incrementando la stabilità dinamica del veicolo. Con la sua mescola migliorata alla silice e la superficie di contatto piatta, questo pneumatico offre un elevato chilometraggio anche in condizioni operative difficili.

