TEKKEN 8: disponibile dal 26 gennaio 2024

L’attesa è finalmente terminata per i fan di TEKKEN, con l’annuncio tanto atteso di Bandai Namco Europe: TEKKEN 8, il prossimo capitolo della celebre serie di picchiaduro, farà il suo debutto il 26 gennaio 2024. Questa volta, il gioco sarà disponibile esclusivamente su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, sfruttando appieno la potenza della corrente generazione per regalare ai giocatori un’esperienza di gioco senza precedenti in termini di grafica e azione.

TEKKEN 8 promette di portare una ventata di freschezza allo stile di gioco della serie con un nuovo sistema di combattimento aggressivo. Questo nuovo sistema mette in evidenza le tattiche offensive e promette scontri ancora più spettacolari. I fan potranno godersi una sfida più dinamica e coinvolgente, che premia la strategia e l’abilità nell’esecuzione delle mosse.

Il gioco sarà disponibile in tre diverse edizioni: Standard, Deluxe e Ultimate, offrendo una gamma di opzioni per soddisfare i desideri di ogni giocatore.

La Standard Edition include il gioco base e garantisce l’accesso al set di Paul Phoenix per il tuo avatar. I giocatori su PlayStation 5 riceveranno inoltre le skin di Mokujin e Tetsujin per gli avatar.

Per coloro che vogliono un’esperienza ancora più completa, c’è la Deluxe Edition. Questa edizione include tutto ciò che troverai nella Standard Edition, ma va oltre, sbloccando il Pass Personaggi Giocabili Anno 1, che permette di accedere a quattro nuovi personaggi dopo il lancio del gioco, insieme alla skin di Kinjin per l’avatar. Inoltre, la Deluxe Edition offre il Gold Suit Pack, una collezione di costumi per tutti e 32 i personaggi giocabili.

Per i veri appassionati di TEKKEN, c’è l’Ultimate Edition, che offre tutti i contenuti e i bonus della Deluxe Edition e va ancora oltre. Gli avatar di Kazuya, Jin e Jun avranno skin esclusive, e ci saranno anche 32 t-shirt ispirate al classico TEKKEN per personalizzare ulteriormente il tuo avatar.

Una delle novità più eccitanti di TEKKEN 8 è la modalità Arcade Quest. Questa modalità per giocatore singolo è stata progettata come un campo di allenamento definitivo, basato sulle radici del franchise, per introdurre un nuovo modo di giocare e perfezionare le tue abilità. In questa modalità, avrai la possibilità di creare e personalizzare il tuo avatar, poi “visiterai” diversi arcade in cui potrai partecipare a sfide studiate per migliorare il tuo gioco e apprendere nuove tecniche.

Man mano che avanzi nella storia, il tuo avatar crescerà in potenza e abilità, affrontando avversari sempre più temibili. Questo percorso di crescita ricorda la storia di molti giocatori reali che sono diventati professionisti negli eSport, rendendo l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Il trailer di presentazione dei personaggi di TEKKEN 8 ha svelato il ritorno di alcuni volti noti, come Kuma, Leo, Shaheen, Steve, Dragunov e Yoshimitsu. Ogni personaggio è stato reinventato con look e mosse aggiornate, ma l’elemento di personalizzazione va ancora oltre, con la possibilità di modificare i colori di ogni parte del corpo e la posizione degli accessori. Questo permette ai giocatori di esprimere veramente il proprio stile e di dare un tocco personale ai loro personaggi preferiti.