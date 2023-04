Tennis League VR: arriva il primo gioco sviluppato da AnotheReality per H.I.P.

AnotheReality, leader nello sviluppo di soluzioni immersive XR (eXtended Reality), ha annunciato il lancio di Tennis League VR sul Meta Quest Store. Il gioco è stato creato per H.I.P. – Health Improvement Products Srl, un’azienda fondata nel 2020 che promuove un miglioramento dello stile di vita attraverso esperienze immersive e videogiochi in realtà virtuale, combattendo la sedentarietà.

Tennis League VR offre un’esperienza immersiva che permette agli appassionati e ai professionisti del tennis, ma anche agli amanti dell’esercizio fisico e ai giocatori occasionali, di mantenersi in forma e di allenarsi, immergendosi in spazi virtuali e partecipando a tornei, tutto ciò controllando la racchetta attraverso i movimenti delle braccia. Una totale immersione nel mondo del tennis e dello sport che offre spazio sia al divertimento che alla modalità “Academy”, dove si possono trovare lezioni di tennis per tutti coloro che vogliono cimentarsi per la prima volta o per rendere più accurati e tecnici i movimenti di chi padroneggia già la racchetta.

Il gioco prende il via nella hall iniziale, dove si possono scegliere varie opzioni di allenamento: modalità Career, Multiplayer, Academy e Arcade. Qui si può personalizzare il proprio avatar, scegliere la racchetta e decidere con quale modalità allenarsi. Si può partecipare, grazie alla modalità carriera, a tornei singoli contro l’intelligenza artificiale oppure in modalità multiplayer insieme ad amici o sconosciuti, con la possibilità di avere fino ad otto spettatori e raggiungere livelli sempre più difficili di gioco, sbloccando stadi sempre più grandi.

Regole non convenzionali e sfide avvincenti definiscono la modalità Arcade, dove l’avatar del giocatore si scontra con un esercito di invasori robot e viene messo alla prova respingendo ondate di minacce meccaniche con la racchetta. Tutto ciò per misurare la mira e i riflessi del giocatore, che potrà tenere traccia delle sue performance e continuare a migliorarsi per diventare un top player.

Matteo Favarelli, co-founder e Chief Operating Officer di AnotheReality, dichiara: “Nonostante sia nato come tool di allenamento per i professionisti, Tennis League VR offre delle dinamiche di gamification uniche, pensate per coinvolgere un target più ampio che non si ferma a giocatori esperti ma cattura anche appassionati di fitness e di videogame. Siamo orgogliosi – conclude Favarelli – di aver progettato e perfezionato questa esperienza ingaggiante per H.I.P., contribuendo ad allargare non soltanto il concetto di sport ma anche l’offerta gaming nel panorama internazionale”.