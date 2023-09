A partire da oggi, Tesla lancia le funzioni in-app per il Wall Connector, disponibili per i proprietari di veicoli Tesla e di altri veicoli elettrici

Tesla Wall Connector è la soluzione di ricarica domestica più conveniente sia per i veicoli Tesla che per tutti gli altri veicoli elettrici dotati di sportello di ricarica di tipo 2. Il Wall Connector di 3a generazione si collega al Wi-Fi per scaricare le ultime funzioni tramite gli aggiornamenti firmware via Internet.

Grazie alle nuove funzionalità in-app per il Wall Connector, i proprietari di veicoli Tesla e di altri veicoli elettrici che utilizzano un Wall Connector adesso possono accedere a tutte le funzioni tramite App.

Le funzioni in-app includono: