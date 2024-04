Tesla Model Y: da adesso disponibile la versione Long Range a Trazione Posteriore

L’offerta di veicoli elettrici in Italia si arricchisce con l’arrivo della nuova versione di Tesla Model Y: la Model Y Long Range a Trazione Posteriore. Con un prezzo base di 48.990 €, questa nuova opzione offre un’autonomia di 600 km (WLTP).

Posizionata tra la Model Y base e le varianti a trazione integrale, la Model Y Long Range a Trazione Posteriore è stata progettata per massimizzare l’autonomia mantenendo un costo accessibile. Grazie al suo motore singolo, unito a un pacco batterie ad alta densità energetica e caratteristiche come la pompa di calore di serie e pneumatici a bassa resistenza, questa vettura stabilisce un nuovo standard di efficienza nel segmento dei SUV elettrici, registrando un consumo di soli 14.9 kWh per 100 km.

Prodotta nella nostra Gigafactory di Berlino-Brandeburgo, Model Y Long Range a Trazione Posteriore è dotata di tutte le caratteristiche che hanno reso Model Y l’auto più venduta al mondo nel 2023. È dotata di serie di materiali premium, comfort, sicurezza e funzioni di connettività di altissimo livello.

Come per tutti i veicoli Tesla, ha accesso ai Supercharger: la rete di ricarica ultrarapida più grande e affidabile al mondo. Insieme alle nostre comode soluzioni di ricarica domestica come Tesla Wall Connector e alla rapida espansione delle reti di ricarica pubbliche e private, i clienti europei hanno ora accesso a un’infrastruttura di ricarica onnipresente, che consente di vivere una comoda esperienza di ricarica per gli spostamenti quotidiani e durante i viaggi.