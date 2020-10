Test seggiolini auto: a Morion i-Size 4 STELLE nei test Stiftung Warentest/ADAC

Grande riconoscimento per Maxi-Cosi che con il seggiolino auto Morion i-Size ha ottenuto la valutazione “Good” (2,0) ed è stato premiato con 4 STELLE nei test Stiftung Warentest /ADAC Ottobre 2020. Con 5 stelle in facilità d’uso, grazie alla semplice regolazione di poggiatesta e schienale e all’installazione ISOFIX, questo seggiolino auto i-Size offre massima sicurezza e praticità per i bambini da 3,5 a 12 anni.

Il seggiolino auto Morion i-Size rispetta gli standard di sicurezza i-Size più elevati e recenti e offre la massima sicurezza per il bambino grazie alla protezione laterale rinforzata. Morion i-Size hai è seggiolino auto pratico, facile da utilizzare e con i più elevati standard di sicurezza i-Size, che cresce in altezza insieme al bambino da 100 a 150 cm, lo protegge da 3,5 a 12 anni circa ed è dotato di punti di ancoraggio ISOFIX.

Può essere installato con facilità e rapidità grazie ai punti di ancoraggio ISOFIX, che offrono inoltre una grande stabilità. Quando il bambino cresce, basta alzare il poggiatesta regolabile. Lo schienale si regola insieme al poggiatesta per assicurare che le spalle del bambino siano sempre protette. Lo schienale può inclinarsi per adattarsi perfettamente al sedile del veicolo, garantendo al bimbo una posizione confortevole durante i viaggi, anche quando dorme.

Per seguire nella crescita il bambino, è possibile regolare con facilità il poggiatesta e lo schienale dalla parte superiore del seggiolino: in entrambi i lati dello schienale è presente una scala graduata che indica la posizione corretta in base all’altezza del bimbo.