Tezenis e HARIBO insieme per una linea di abbigliamento golosa e colorata

La moda incontra le caramelle gommose in una nuova e golosa collaborazione tra Tezenis e HARIBO. Due marchi dallo stile giovane e pop si uniscono per creare una linea di abbigliamento in edizione limitata, ispirata alle famose caramelle. La collezione comprende capi comodi e colorati per tutta la famiglia, con modelli anche per i più piccoli, che sicuramente faranno venire l’acquolina in bocca.

Le caramelle HARIBO sono un’istituzione e sono amate da generazioni. I loro colori vivaci, i gusti intensi e il packaging riconoscibile al primo sguardo le hanno rese le caramelle gommose più famose al mondo. Tezenis ha preso ispirazione da questo brand iconico per creare una linea di abbigliamento che richiama il loro stile pop e giovane.

La collezione comprende t-shirt colorate con i pattern dei famosi Orsetti d’Oro e della Rotella di liquirizia, ideali per i più piccoli e per gli adulti che non vogliono rinunciare alla loro passione per le caramelle. Ma non solo: ci sono anche modelli proposti nella versione ‘mini me’, per un abbigliamento coordinato tra grandi e piccini.

La collaborazione tra Tezenis e HARIBO non poteva non includere un riferimento alle caramelle stesse. E così, accanto ai capi d’abbigliamento, ci sono anche dolcissimi HARIBO Chamallows, silhouette di HARIBO Happy Cola e HARIBO Cuori gommosi. La golosità è garantita per tutta la famiglia, che potrà gustare le caramelle mentre indossa i capi della collezione.