Tezenis: ecco le “Superchicche”

Le Superchicche, le iconiche supereroine cartoon, nate dalla fantasia dell’animatore statunitense Craig McCracken, sono le protagoniste di una nuova capsule firmata Tezenis.

Il mitico terzetto composto da Lolly, Dolly e Molly lo ritroviamo su lingerie, sleepwear, loungewear e calzetteria a tema, con stampe e slogan in pieno stile girl power.

Cropped T-shirt abbinati a slip con bordi mossi da leggere increspature a tinte pastello come rosa confetto, light pistacchio e baby blue. Completini composti da bra a balconcino su slip a vita alta dalle stampe all over e microtop con nastri di jersey da annodare attorno alla vita, da portare con culotte en pendant.

Pigiami corti super funny e poi tante proposte di homewear indossabili in e out door. Sweater a taglio vivo con cappuccio e senza maniche su calzoncini in coordinato, joggers stampati con felpe iper-cropped, che mostrano la lingerie a tema sottostante. Infine, le calze di spugna, versatili, per lo sport e il tempo libero.