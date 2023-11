TF 250-X: ecco la prima Triumph per il motocross

Triumph Motorcycles ha ufficialmente debuttato nel mondo del Motocross con la presentazione della sua prima motocicletta, segnando l’inizio di un capitolo completamente inedito nella lunga storia della casa automobilistica britannica, avviata oltre 120 anni fa. La Triumph TF 250-X si distingue per un eccezionale rapporto peso/potenza nel suo segmento e offre un pacchetto tecnico di altissimo livello, posizionandosi al vertice della categoria.

Frutto della collaborazione stretta con icone dell’offroad racing come Ricky Carmichael e Ivan Cervantes, la TF 250-X è il risultato di un progetto sviluppato da zero: sia il motore a quattro tempi con specifiche ad alte prestazioni, sia il telaio esclusivo in alluminio sono estremamente compatti e leggeri, impreziositi dalla migliore componentistica disponibile sul mercato, inclusa nella dotazione di serie.

Il design essenziale, leggero e audace della TF 250-X la rende immediatamente riconoscibile in pista, grazie alle grafiche sportive e raffinate che combinano il nero con gli accenti in Triumph Racing Yellow.

Equipaggiata con componenti di altissimo livello, la TF 250-X offre sospensioni KYB in testa alla lista, con forcelle AOS da 48 mm, piastre triple in alluminio 7075-T6 forgiate e lavorate a macchina e un ammortizzatore posteriore piggyback a tre vie.

L’impianto frenante Brembo comprende una pinza anteriore flottante a doppio pistoncino da 24 mm, una pinza posteriore flottante a pistoncino singolo da 26 mm e dischi Galfer (anteriore da 260 mm e posteriore da 220 mm). I cerchi in alluminio DirtStar della serie 7000 e i mozzi in alluminio lavorato sono completati dai pneumatici Pirelli Scorpion MX32. Il manubrio è firmato Pro-Taper ACF carbon e le manopole ODI half-waffle lock on completano la configurazione di serie.

Il team interno di ingegneri, tecnici e designer responsabile dello sviluppo ha ricevuto il supporto di alcuni dei più illustri nomi del motocross a livello mondiale, tra cui il leggendario Ricky Carmichael, il più grande pilota MX di tutti i tempi. La collaborazione di Carmichael si è estesa dalle fasi di design e prototipazione fino ai test e allo sviluppo.

La TF 250-X sarà disponibile al prezzo di € 11.395 (franco concessionario), e gli ordini sono già aperti presso i concessionari Triumph, con le prime consegne previste per la primavera del 2024.