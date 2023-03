That’s Alyki, la collezione Primavera/Estate 2023. Maglieria Made in Biella

È tempo di primavera e la voglia di libertà e spensieratezza si fa sentire. That’s Alyki, il brand italiano di maglieria 100% Made in Biella, ha pensato alla collezione Primavera/Estate 2023 con una capsule di capi ideali per i primi tepori. La collezione di That’s Alyki si distingue per l’eleganza effortless, che si unisce ad un tocco di originalità per creare un look unico e raffinato. Tra i capi proposti, spiccano le maglie dal fit morbido e confortevole, perfette per un look casual ma sempre chic. Ma non mancano capispalla come il poncho con frange bicolore, per le serate più fresche o per un look boho-chic.

Il brand That’s Alyki gioca con i colori, proponendo tonalità di blu e di verde in diverse nuance, affiancate ai classici beige e alle tinte pastello. Ma le immancabili righe, signature del brand, sono presenti anche in questa collezione, per uno stile fresco e giovane.

La collezione Primavera/Estate 2023 di That’s Alyki è pensata per chi ama la vita all’aria aperta e cerca un look comodo ma curato, adatto sia alle occasioni informali che a quelle più eleganti. E il 100% Made in Biella è la garanzia di una lavorazione artigianale di alta qualità, che rende ogni capo un pezzo unico e pregiato.

Che si tratti di una passeggiata in campagna o di una cena con gli amici, That’s Alyki ha il capo giusto per ogni occasione. E con la capsule della collezione Primavera/Estate 2023, è facile sentirsi sempre al top, con un look fresco e originale che non passerà mai di moda.

In sintesi, That’s Alyki propone una collezione Primavera/Estate 2023 che fa della comodità e dell’eleganza effortless i suoi punti di forza. Colori vivaci e righe allegre si uniscono a tessuti di alta qualità e lavorazioni artigianali, per creare capi unici e di grande impatto. Se cercate un look fresco e giovane per la bella stagione, non potete perdere la nuova collezione di That’s Alyki!