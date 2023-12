That’s Love incontra il mondo incantato di Winnie The Pooh

L’atmosfera natalizia si tinge di allegria e dolcezza con la linea di That’s Love dedicata a Winnie The Pooh. Una capsule collection a licenza Disney, che unisce la simpatia dell’amato orsetto giallo con la funzionalità e il design distintivo dei prodotti That’s Love. Tra i vari prodotti, tante idee regalo originali, pensate per assistere i genitori nei momenti della pappa e dell’igiene dei piccoli.

Con un occhio rivolto ai periodi di vacanza, il set igiene That’s Love Winnie The Pooh diventa indispensabile e da portare ovunque. All’interno tutto il necessario per la cura del bambino, dallo spazzolino alla spazzola con morbide setole e il pettine, dalle forbicine per le unghie alla limetta fino allo spray nasale.

Per il benessere dei più piccoli That’s Love propone molti altri accessori a licenza Disney, indispensabili nella routine quotidiana, come il bavaglino massaggiagengive con il suo lembo da mordere, particolarmente indicato allo spuntare dei primi dentini.

Tutto l’affetto e la delicatezza di Winnie The Pooh prendono vita anche sui piattini, bicchieri, cucchiai, tazze con beccuccio e thermos, articoli studiati per accompagnare il momento dei pasti fin dallo svezzamento, unendo tecnicismi che semplificano la quotidianità dei genitori. Come il set piatto piano e fondo (12 mesi+) con base antiscivolo e agganciabile direttamente alla tovaglietta, ideale per evitare che il contenuto si rovesci per la tipica vivacità dei più piccoli.

E per le gite fuori porta che accompagneranno le feste, c’è il thermos pappa doppio da 1000 ml: massima igiene e assoluta praticità, offre la comodità di poter trasportare fuori casa pasti caldi o freddi. Per le bevande invece, c’è il thermos liquidi da 500 ml in acciaio inossidabile.