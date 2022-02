The 8 X Jeff Koons: una BMW 850i Gran Coupè d’artista

All’interno di un’edizione esclusiva composta da sole 99 automobili, pochissimi esemplari della M850i xDrive Gran Coupé sono stati creati da Jeff Koons e BMW durante diversi anni di stretta collaborazione. Con THE 8 X JEFF KOONS, il veicolo dal design più elaborato di tutta la storia di BMW sarà presentato per la prima volta al pubblico globale in occasione di Frieze Los Angeles.

Oltre 200 ore di lavoro solo per la verniciatura esterna

Il design espressivo e sorprendente combina undici diversi colori esterni che vanno dal blu all’argento e dal giallo al nero. Vengono verniciate solo due auto a settimana. L’interno multicolore è composto da materiali di alta qualità, pelle pregiata e un coperchio del portabicchieri con un badge di riferimento dell’edizione e la firma dell’artista. I sedili sono verniciati in magnifici toni di rosso e blu che riflettono i colori dei supereroi dei fumetti così come quelli dei veicoli ad alte prestazioni BMW M. Nel complesso, il design vivace e potente include sia elementi della Pop Art che motivi geometrici che rendono omaggio ai contorni e alle forme intricate della sportiva Serie 8 Gran Coupé. Secondo l’artista, le linee di colore che esplodono nella parte posteriore, a loro volta, sono un chiaro omaggio alla BMW Art Car 2010 dell’artista, mentre il “POP!” su ogni lato così come l’immagine del getto di vapore simboleggiano la potenza e la velocità di THE 8 X JEFF KOONS.

Professionisti altamente specializzati hanno impiegato oltre 200 ore di lavoro manuale negli stabilimenti BMW di Dingolfing e Landshut solo per la verniciatura esterna, dove i campioni di colore sono stati spesso applicati con lenti di ingrandimento. “Vivace”, “interessante” e “robusta”: ecco come i media internazionali hanno descritto l’auto, dopo la pubblicazione dei primi studi di design in occasione dell’annuncio della cooperazione all’inizio di settembre 2021 al museo Pinakothek der Moderne di Monaco.

La firma di Koons nel Bavarian Blue del logo BMW

Ogni veicolo viene fornito con un certificato in formato large firmato da Jeff Koons, Oliver Zipse e con il numero di serie del veicolo. L’artista ha disegnato anche la copertina del manuale di guida. Un’ulteriore firma dell’artista è inserita nel pannello del portabicchieri. Koons ha deliberatamente scelto il Bavarian Blue del logo BMW.

L’originale BMW 850i è stata il primo modello della Serie 8 lanciata nel 1990 ed è stata celebrata per aver dato una nuova prospettiva al progresso del motoring avanzato, facendo appello agli intenditori che riconoscono l’eleganza e le performance come una miscela di perfezione assoluta. Anche THE 8 X JEFF KOONS dà seguito a questa tradizione.

New York: un’asta da Christie’s per una buona causa

Nel 2010, l’artista americano creò una BMW M3 GT2 Art Car esclusiva che ha partecipato alla 24 Ore di Le Mans ed è stata presentata al Centre Pompidou di Parigi. Lo stesso anno, il cantante rock Bono degli U2 ha scritto in un editoriale per il New York Times che Jeff Koons avrebbe dovuto contribuire alla progettazione delle auto del futuro. BMW e Koons hanno mantenuto i contatti e all’inizio del 2020 hanno optato per una limited edition della nuova BMW Serie 8 Gran Coupé, che è stata annunciata a livello mondiale a gennaio 2022.

Inizialmente, THE 8 X JEFF KOONS sarà esposta al Rockefeller Plaza di Manhattan prima che un veicolo dell’edizione, firmato sul cofano posteriore da Jeff Koons, venga messo all’asta da Christie’s a New York il 4 aprile. Tutti i proventi dell’offerta vincitrice andranno all’International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC). Jeff Koons è personalmente coinvolto con questa ONG senza scopo di lucro da oltre due decenni.

Dopo la premiere mondiale, THE 8 X JEFF KOONS sarà presentata in numerose fiere d’arte ed eventi in Europa, Asia e Medio Oriente, tra cui la sedicesima Istanbul Contemporary, Paris Photo, il Goodwood Festival of Speed, Art Dubai, West Bund Art & Design Fair Shanghai e Art Basel Hong Kong.

Jeff Koons, artista: “La mia edizione della BMW Serie 8 è l’auto dei miei sogni! È davvero unica e da tempo volevo creare un’edizione speciale BMW. È sportiva e appariscente, ma anche minimalista e concettuale. Non vedo l’ora di salirci e guidarla, e spero che le persone si divertano a bordo della Gran Coupé tanto quanto me. Sull’auto, le linee si ingrandiscono sempre più nel loro tragitto dal cofano verso il bagagliaio, creando un senso di movimento in avanti, proprio come gli elementi di design che ricordano i getti di vapore e il ‘POP!’. Il colore blu ricorda la vastità dello spazio e adoro l’idea che l’auto sia un’auto globale. Ciò che conta è come ci relazioniamo con la consapevolezza del tutto che ci circonda. Per il guidatore e per tutti i passeggeri, il senso di piacere è elevato. Questo è ciò che la mia auto ha da offrire”.