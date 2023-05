“The Art of Travel – Una reinterpretazione francese”: il viaggio secondo DS

Il viaggio è molto più di una semplice vacanza, è un’esperienza che cambia la vita. Viaggiare è essere portati via dalla quotidianità, dall’ordinario, dal banale. È scoprire nuove culture, nuove persone, nuovi luoghi. È un modo per liberare la mente, nutrire l’anima e riaccendere la passione per la vita.

Dopo il periodo difficile della pandemia, abbiamo riscoperto l’importanza del viaggio e della sua forma. E non c’è niente di più lussuoso di un’esperienza di viaggio autentica e personalizzata. L’autenticità è la chiave per creare un’esperienza indimenticabile. È il mix perfetto di conoscenza, bellezza e avventura.

Il giornalista Seamus Kearney ha passato gli ultimi trent’anni a viaggiare per il mondo, e in questo documentario di 46 minuti, (su Prime Video a partire da stasera), trasmette l’essenza di ciò che ha scoperto. Ha incontrato persone che hanno fatto del viaggio un’arte di vivere e ha esplorato luoghi che pochi hanno visto. Ha fatto esperienze uniche, come volare in mongolfiera o cavalcare sulla leggendaria Orient Express.

Ma il viaggio non si tratta solo di posti e avventure. È anche la ricerca di sé stessi, della propria autenticità. Ecco perché Seamus Kearney ha scelto di esplorare la Francia con una DS 7, immerso nello spirito del viaggio alla francese. Con l’aiuto della CEO di DS Automobiles, Béatrice Foucher, e del designer Ramy Fischler, ha scoperto come il viaggio del futuro sarà più tecnologico, sostenibile, personalizzato e autentico.

Questo documentario, “The Art of Travel – Una reinterpretazione francese”, incarna la concezione di DS Automobiles dell’arte di vivere francese. Rappresenta la visione del marchio di reinventare il viaggio di domani, un’esperienza che ci porterà sempre più vicini alla bellezza del mondo e a noi stessi. L’automobile elettrificata continuerà ad avere un posto in questo nuovo ecosistema, ma sarà solo una parte di un’esperienza di viaggio ancora più completa ed emozionante.