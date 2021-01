THE KOLORS: in radio e in digitale il nuovo singolo “MAL DI GOLA”

I THE KOLORS inaugurano il 2021 con un nuovo singolo inedito dal titolo “MAL DI GOLA”, brano che sarà disponibile in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica da venerdì 29 gennaio.

“MAL DI GOLA”, in uscita per Island Records, è un nuovo tassello che si aggiunge all’elenco di successi ottenuti da The Kolors negli ultimi anni con brani come “Pensare male”, “Non è vero”, “Los Angeles”, “Come Le Onde”, “Everytime” e “Me Minus You”, che in meno di 5 anni hanno regalato alla band 7 tra dischi di Platino e oro, milioni di view su YouTube nonché i primi posti delle classifiche radio.

Il percorso musicale intrapreso dalla band appare sempre più chiaro singolo dopo singolo. Un mix di anni ‘70 e ‘80, funk e black music, testi mai banali accompagnati da chitarre e da una voce impossibile da non riconoscere al primo ascolto fanno dei THE KOLORS una delle migliori realtà in circolazione sia discograficamente che sul palco.

A tutto questo, come se non bastasse, si aggiunge la versatilità di Stash autore e produttore di tutti i brani e anche di “MAL DI GOLA”, scritto da Stash insieme a Davide Simonetta, Simone Cremonini, Alessandro Raina e prodotto da Stash insieme ai Daddy’s Groove.

“Mal di Gola – racconta STASH – prosegue il viaggio della band nel mondo, sonoro e visivo, degli anni ’80, anni in cui io, Alex e Daniele ci ritroviamo perfettamente. Non solo ci piace poter lavorare in analogico e con strumenti dell’epoca, ma per noi è uno stimolo continuo riferirci a quel periodo. Sicuramente i miei ascolti fin dall’infanzia hanno un peso sulla musica che scriviamo e produciamo ma posso dire che anche visivamente ho scelto quel decennio come riferimento artistico per colorare la mia vita oggi”.