The SIMS 4 si rifà il trucco con M·A·C COSMETICS

M·A·C COSMETICS e Maxis, studio affilito di Electronic Art Inc. annunciano la collaborazione tra il videogioco “The Sims 4” e l’iconico make-up brand, primo marchio di make-up ad essere disponibile nel gioco.

Tramite un aggiornamento gratuito si potranno sperimentare i look MAC nella sezione “Crea un sim”. La collaborazione offre agli utenti una vasta gamma di look, così da modificare l’aspetto in base all’occasione.

“Negli ultimi 20 anni, The Sims ha cercato di dare alle persone la possibilità di esprimersi. La nostra collaborazione con MAC Cosmetics celebra ulteriormente la diversità e la creatività della nostra straordinaria comunità”, ha dichiarato Lyndsay Pearson, General Manager ed Executive Producer di The Sims. “I giocatori possono sperimentare questi nuovi look per il trucco di MAC , creando Sim unici e ridefinendo le proprie regole di bellezza.”

La collaborazione tra il brand di cosmetica e il videogioco e il naturale risultato della condivisione di valori di brand, incentrati sull’incusività, l’espressione di se e la creatività. M·A·C COSMETICS è pensato per tutte le età, tutte le etnie e tutti i generi e offre un portfolio completo di prodotti per l’arte del make-up.