The VIC-20: ritorna il computer anni ’80

I mitici anni ’80 hanno senz’altro un grande fascino. Anni in cui per telefonare bisognava entrare in una cabina, per fare una ricerca ricorrevamo all’enciclopedia e per sapere le notizie, aspettavamo il telegiornale. Gli anni dei primi computer “domestici”, come il VIC-20.

Dopo il suo lancio nel 1981, l’originale VIC-20 è diventato il primo computer a vendere un milione di unità e ancora oggi occupa un posto speciale nel cuore dei suoi ex proprietari. Quasi 40 anni dopo torna di nuovo! Sviluppato da Retro Games Ltd. e distribuito da Koch Media, THEVIC20 è una rivisitazione completamente autorizzata del leggendario computer.

THEVIC20, di dimensione standard, ha una tastiera completamente funzionante, include un joystick classico micro-switch che si inserisce ad una delle quattro porte USB e si collega ad una qualsiasi TV moderna tramite HDMI. È dotato di tre modalità: avvio direttamente in VIC-20 BASIC originale, C64 BASIC o Games Carousel per giocare ad uno dei 64 titoli integrati a 50Hz o 60Hz, con filtri CRT / modalità schermo opzionali.

Oltre alle classiche modalità BASIC VIC-20 e C64, i 64 giochi preinstallati includono classici VIC-20 e C64 come – Arcadia e Laser Zone (VIC-20), California Games, Paradroid e Boulder Dash (C64); più tutte le nuove aggiunte come Metagalactic Llamas, Subspace Striker, Mega Vault e Gridrunner (VIC-20); insieme allo sparatutto pubblicato recentemente Galencia (C64) e l’avventura classica Planet of Death (C64). Si possono anche caricare e salvare i giochi VIC-20 e C64 tramite un’unità USB flash e accedere a titoli multi-disco.

“Siamo davvero entusiasti di lavorare ancora una volta con Koch Media per offrire nuovi giochi retrò tra i più amati di sempre su due dei più iconici computer domestici di tutti i tempi che si fondono in quest’ultima incarnazione della gamma THEC64, questa volta con la tastiera completamente funzionante ed in classico stile VIC-20 “, ha dichiarato Paul Andrews, Managing Director di Retro Games.

THEVIC20, variante del THEC64 arriverà nei negozi il 23 Ottobre 2020.