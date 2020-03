The Weeknd, fuori oggi il nuovo album After Hours

Esce oggi, venerdì 20 marzo, “After Hours”, il nuovo attesissimo album di The Weeknd. I primi due estratti “Heartless” e “Blinding Lights” hanno già conquistato le classifiche di tutto il mondo e sono stati certificati entrambi dischi di platino.

Il singolo “Heartless” è il quarto brano di The Weeknd a raggiungere la #1 nella Billboard Hot 100, mentre “Blinding Lights” è il settimo pezzo a ottenere la #1 nella Billboard Hot R&B, traguardo mai raggiunto da nessun altro artista precedentemente. A livello internazionale, “Blinding Lights” è stata la canzone #1 nell’airplay e il singolo #1 nelle classifiche di più paesi per più settimane consecutive, oltre che essere alla #1 della Spotify Global Chart da oltre 30 giorni. In Italia il brano è stato certificato disco di platino, si è posizionata alla #1 nella classifica Earone per due settimane consecutive, ha raggiunto la Top 10 nella classifica FIMI, la Top 10 in quella di Spotify Italia, la Top 5 di Apple Music e la Top 10 di Amazon Music.

Mercoledì “After Hours” ha battuto il record di pre-add di Apple Music di sempre, con quasi 1 milione di preaggiunte in libreria prima del rilascio dell’album, superando il precedente record detenuto da Billie Eilish nel 2019.

“AFTER HOURS” TRACKLIST:

1. Alone Again

2. Too Late

3. Hardest To Love

4. Scared To Live

5. Snowchild

6. Escape From LA

7. Heartless

8. Faith

9. Blinding Lights

10. In Your Eyes

11. Save Your Tears

12. Repeat After Me (Interlude)

13. After Hours

14. Until I Bleed Out

Nelle scorse settimane, The Weeknd ha condiviso la title track “After Hours” insieme a un cortometraggio che preannunciava l’album e ha annunciato un tour mondiale di 67 date, con il supporto di Sabrina Claudio e Don Toliver negli Stati Uniti e con Sabrina Claudio e Black Atlass in Europa.

The Weeknd e Postmates hanno inoltre collaborato per la serie di blog intitolata “The Receipt”, in cui è stato mostrato il processo creativo di Abel dallo studio al set del video musicale di “Blinding Lights”. Nell’ambito di questa speciale edizione, Postmates farà una donazione alla United Nations Foundation COVID-19 Solidarity Response Fund che si impegna a sostenere gli operatori sanitari in prima linea, rafforzare i reparti di terapia intensiva e accelerare la ricerca e lo sviluppo di vaccini e terapie contro il Coronavirus.

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0