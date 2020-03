The Weeknd, il nuovo album After Hours domina il mondo

A soli tre giorni dalla pubblicazione, “After Hours” ha già segnato diversi record, a conferma di quanto “The Weeknd” sia tra gli artisti più influenti della scena musicale contemporanea. In 24 ore l’album ha superato più di 100 milioni di stream, ha raggiunto la #1 nella classifica di Apple Music di 87 paesi, 7 tracce hanno debuttato nella Top 10 della Global Spotify Chart, mentre tutte e 14 le tracce si sono posizionate nella Top 20 della stessa classifica. Inoltre, nella Apple Music Top 100: Global Chart, sono presenti 12 brani dell’album. In Italia “After Hours” è alla #1 su Apple Music, 12 tracce si sono classificate nella Top 200 di Spotify e tutti i brani occupano la Top 100 di Apple Music.

Anche la hit “Blinding Lights” continua a scalare le vette delle classifiche! Il brano ha infatti raggiunto oltre 8,5 milioni di streaming in 24 ore, segnando il nuovo record del 2020, e occupa la #1 della Global Spotify Chart per il 26simo giorno consecutivo. In Italia, attualmente si posiziona alla #3 su Spotify, alla #6 nella classifica FIMI, alla #2 su iTunes e alla #3 su Apple Music, oltre che essere già stato certificato disco di platino.

Inoltre, è disponibile da oggi, lunedì 23 marzo, “After Hours (Deluxe)”, il nuovo album già record di The Weeknd. La versione deluxe include 5 tracce inedite tra cui il remix di “Heartless” feat. Lil Uzi Vert, e “Scared to live” live al Saturday Night Live.

A conclusione di questo primo weekend incredibile, è online da oggi il video ufficiale di “In Your Eyes”, presentato in anteprima su YouTube. Diretto da Anton Tammi, il video ricorda le atmosfere dei film horror anni ’80, dalle sfumature splatter. Abel si ritrova nei panni di un killer che insegue una giovane ragazza tra le strade notturne, fino a che i due non si ritrovano a un party e improvvisamente i ruoli si scambieranno in un colpo di scena finale.

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0