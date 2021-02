TIGER, l’Ultimate Mobility Vehicle di Hyundai

Hyundai Motor Group ha presentato TIGER (Transforming Intelligent Ground Excursion Robot), il secondo Ultimate Mobility Vehicle (UMV) dell’azienda e il primo progettato per operare senza equipaggio.

TIGER, il cui nome lo identifica come robot intelligente da escursione a terra in grado di trasformarsi, è progettato per trasportare vari tipi di carico su terreni impegnativi.

La piattaforma mobile è in fase di sviluppo da parte del New Horizons Studio di Hyundai Motor Group, con sede a Mountain View, in California. Lo studio è stato fondato alla fine del 2020 per sviluppare UMV (Ultimate Mobility Vehicles) attingendo dalla leadership di ricerca e innovazione della Silicon Valley e di altri hub di innovazione.

Le capacità di TIGER sono progettate per funzionare come piattaforma mobile di esplorazione scientifica in luoghi estremi e remoti. Costruito su una piattaforma modulare, le sue caratteristiche includono un sofisticato sistema di locomozione attraverso gambe e ruote, un controllo direzionale a 360 gradi e una gamma di sensori per l’osservazione remota. TIGER è stato inoltre concepito per connettersi a veicoli aerei senza equipaggio (UAV), che possono caricarlo e consegnarlo in luoghi inaccessibili.

Il capiente vano di carico ospitato all’interno della sua struttura permette di trasportare merci o essere impiegato per consegnare approvvigionamenti in situazioni di emergenza. L’articolazione gamba-ruota consente a TIGER di affrontare numerose situazioni estreme mantenendo i carichi utili maggiormente livellati rispetto a un tipico veicolo a terra.

Con le sue gambe in posizione retratta, il mezzo si comporta come un veicolo a trazione integrale, ed è nella sua modalità più efficiente muovendosi come mezzo rotabile. Quando il veicolo rimane invece bloccato o deve muoversi su terreni troppo difficili o impraticabili per le sole ruote, usa la sua capacità di camminare per sbloccarsi o spostarsi più facilmente. Questa caratteristica è già presente su Elevate, il primo concept UMV di Hyundai Motor Group con gambe mobili e robotizzate, che ha debuttato al Consumer Electronic Show (CES) 2019.

Come Elevate, l’altro veicolo a quattro ruote e a quattro gambe di Hyundai, TIGER condivide caratteristiche simili così come le gambe e le ruote. La differenza tra i due mentre il primo può trasportare passeggeri, il secondo è privo di equipaggio. Sia TIGER che Elevate combinano tecnologie di locomozione robotica e su ruote, che consentono di attraversare ogni tipo di terreno, oltre i limiti anche del più capace veicolo fuoristrada.

La prima versione di TIGER è denominata X-1 e riunisce una vasta gamma di competenze tecnologiche e progettuali. Il progetto è guidato da New Horizons Studio di Hyundai Motor Group, lavorando in stretta collaborazione con Autodesk, una società leader nei software di progettazione ingegneristica.

“Lavorare a stretto contatto con il team di Hyundai sul veicolo TIGER X-1, utilizzando tecnologie avanzate come il design generativo per superare i limiti dei trasporti in termini di aumento della resistenza riducendo il peso, è esattamente ciò che intendiamo quando parliamo di creare il nuovo possibile. Le nuove tecniche di progettazione, ingegneria e produzione rese possibili da Autodesk Fusion 360 aiutano i team moderni e collaborativi di oggi a raggiungere la produzione in modo più rapido ed efficiente” ha dichiarato Srinath Jonnalagadda, Vice President of Business Strategy for Design and Manufacturing di Autodesk