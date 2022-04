Timberland presenta la nuova generazione di scarpe da barca per la SS ’22

La scarpa da barca Timberland 3-Eye Lug Handsewn è stata introdotta a partire dal 1978. Per la Primavera 2022, Timberland propone le suole comfort GreenStride e la tomaia in pelle Regenerative Leather abbinate a due silhouette classiche, combinando il patrimonio del passato con l’eco-innovazione e lo stile progressivo di oggi.

Ispirati dal design della Scarpa da Barca 3-eye lug handsewn, le scarpe da Barca GreenStride Ray City EK e le scarpe da Barca GreenStride TBL Originals Ultra EK uniscono la classica tomaia da barca a tre occhielli con le robuste suole preformate degli stivali GreenStride introdotti per la prima volta nella FW21.

La suola GreenStride viene realizzata utilizzando il 75% di canna da zucchero proveniente da fonti rinnovabili e gomma naturale eco-sostenibile, che le rendendono naturalmente leggere e confortevoli.

Fodera in robusto tessuto ReBOTL realizzata con almeno il 50% di plastica riciclata mentre l’intersuola in schiuma EVA aggiunge un extra comfort ammortizzante. E come parte di Timberland Earthkeepers Edition, questi modelli sono realizzati con una tomaia in pelle Regenerative Leather, provenienti da aziende le cui pratiche agricole aiutano concretamente a migliorare il suolo e a risanare l’ambiente.

Timberland sosterrà il lancio di questa collezione con una campagna chiamata Generation Boat, che celebra lo stile iconico delle scarpe da barca, la sua evoluzione, il proprio impatto culturale, e le generazioni di persone che le indossano con orgoglio. La campagna prenderà vita su tutti i canali digitali e social e nei negozi Timberland di tutto il mondo. È anche presente in TimbsTrails, una nuova esperienza digitale di gioco che porta i fan in un viaggio tra passato, presente e futuro di Timberland.

La collezione Primavera 2022 di scarpe da barca di Timberland sarà disponibile a partire da aprile sul sito Timberland, nei negozi Timberland e presso alcuni rivenditori selezionati in tutto il mondo.