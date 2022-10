Timberland: una nuova collezione ispirata all’ Heritage del Marchio

Timberland è pronta ad affrontare le temperature più rigide con nuovi prodotti innovativi ispirati a modelli iconici per l’outdoor. Le calzature e l’abbigliamento, pensati per le intemperie di questa stagione, includono modelli classici rivisitati con uno stile moderno, materiali eco-innovativi e tutte le funzionalità necessarie per poter uscire coraggiosamente all’aria aperta durante la stagione più fredda.

Timberland ha introdotto il classico Euro Hiker nel 1988, una scarpa da hiking più leggera e flessibile progettata per essere indossata ogni giorno. Oggi, Timberland reinterpreta questo iconico modello con una nuova collezione, proponendo stivali caratterizzati da uno stile innovativo e versatilità ad ogni passo, resistenti per i sentieri e comodi per la città.

Le scarpe da hiking impermeabili Eurohiker Lug offrono resistenza per affrontare qualsiasi percorso in qualsiasi condizione atmosferica, con caratteristiche performanti come la punta in gomma e la suola scanalata. La tecnologia Anti-Fatigue di Timberland, permette di stare comodi per tutto il giorno; un esclusivo plantare in schiuma modellata utilizza un sistema a cono rovesciato per assorbire gli urti e avere un ritorno di energia ad ogni passo.

Dotate dell’esclusiva membrana impermeabile TimberDry in plastica riciclata al 50%, per garantire la massima protezione nel rispetto del pianeta, e prodotti con pelle Better Leather proveniente da una conceria classificata Silver dal Leather Working Group per le sue pratiche ambientali.

Lo stile Heritage e le prestazioni trail vengono aggiornate in modo eco-consapevole nella nuova scarpa da hiking Vibram Eurohiker Shell Toe di Timberland. Caratterizzati da colori moderni e da dettagli adatti al trekking, queste scarpe da hiking sono dotate di una suola Vibram di qualità superiore, che offre massima aderenza, mentre la punta a conchiglia in gomma offre una maggiore protezione. La membrana impermeabile TimberDry, realizzata con il 50% di plastica riciclata, aiuta a mantenere i piedi asciutti in qualsiasi condizione atmosferica. Altri materiali eco-consapevoli sono la pelle Better Leather impermeabile e le fodere ReBOTL che contengono il 50% di plastica riciclata sottratta alle discariche.

Lo stile classico viene rivisitato in chiave moderna da Timberland, con l’iconica giacca impermeabile Benton 3-in-1. Massima espressione di maestria artigianale e prestazioni outdoor, questo modello d’archivio lanciato originariamente nel 2008 è stato rielaborato per le avventure di oggi grazie alla tecnologia traspirante DryVent nel rivestimento, che la rende impermeabile, e a una calda fodera in pile realizzata con plastica riciclata. La versatilità di una giacca 3 in 1 la rende adatta a qualsiasi occasione o circostanza; il rivestimento leggero e l’accogliente fodera sono pezzi facili da indossare anche da soli e offrono ancora più protezione e comfort se combinati.

Godetevi le esperienze all’aria aperta indossando uno stile deciso con i capispalla FW22 di Timberland ispirati all’abbigliamento workwear. Il piumino imbottito felpato da uomo Progressive Utility e la giacca a vento in tela da donna offrono uno stile adatto alla stagione, grazie a un color blocking vivace e all’imbottitura 100% riciclata per un calore ottimale. La tela di cotone biologico al 100% offre una protezione naturale che resiste alle intemperie.