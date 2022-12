Tineco FLOOR ONE S7 Pro: la nuova lavapavimenti smart top di gamma

Tineco, azienda che produce prodotti elettronici smart e di qualità per la casa, annuncia oggi ufficialmente il nuovo modello top di gamma tra le lavapavimenti smart: FLOOR ONE S7 PRO.

Come i suoi predecessori, FLOOR ONE S7 PRO garantisce una pulizia delle superfici più ostiche nel modo più efficiente possibile, aspirando e lavando contemporaneamente e rimuovendo efficacemente sia lo sporco incrostato che quello più superficiale. Grazie a una velocità di rotazione di 450 giri al minuto e ad un flusso e riciclo continuo di acqua pulita, le setole della lavapavimenti minimizzano la dispersione di acqua sporca sulle superfici e sulle setole stesse. Questo processo di asciugatura centrifuga viene utilizzato anche durante l’autopulizia di S7 PRO, che permette di prevenire la formazione e la diffusione di muffe e batteri.

La guida bidirezionale SmoothPower supporta gli utenti riconoscendo in modo intelligente il movimento delle ruote posteriori, assecondando ogni mossa e assicurando la migliore esperienza di utilizzo. Mentre, Tineco iLoop™ Smart Sensor rileva lo sporco e regola automaticamente il flusso d’acqua, la velocità del rullo e la potenza di aspirazione in base alle esigenze. Inoltre, vanta quattro modalità di pulizia: Auto, che regola la potenza automaticamente, Max, che sfrutta la massima potenza e flusso d’acqua per lo sporco più ostinato, Aspirazione, che permette di pulire e asciugare anche i liquidi dal pavimento, e Ultra, che elettrolizza l’acqua del rubinetto, garantendo una pulizia profonda anche delle macchie più incrostate.

Infine, il display LC da 3,6 pollici permette agli utenti di avere il pieno controllo sul processo di pulizia, dall’avvio rapido allo stato di pulizia corrente e ai messaggi di errore in tempo reale.

Il nuovo modello di Tineco assicura di arrivare anche negli angoli più ostici: aiuta a pulire lungo i battiscopa e raggiungere le aree più difficili, con una precisione fino a 1 cm, così da raggiungere anche i punti più nascosti da pulire. FLOOR ONE S7 PRO garantisce una durata di pulizia di 40 minuti, grazie alle dimensioni dei serbatoi dell’acqua che non necessitano refill per tutta la sessione e grazie anche ad un miglioramento dell’algoritmo di Tineco iLoop Smart Sensor. Questo agevola ulteriormente gli utenti, che non dovranno interrompere le proprie pulizie per ricaricare il dispositivo.

La base di ricarica minimal permette al dispositivo di auto pulirsi e ricaricarsi ed è la sistemazione ideale anche per le case dalle dimensioni ridotte. Con il nuovo sistema di flusso d’acqua a pressione bilanciata l’autopulizia del dispositivo è ancora più potente. Inoltre, il rullo magnetico staccabile e sostituibile è perfetto per una pratica manutenzione del prodotto. E non solo, infatti, grazie al raschietto presente all’interno del rullo rimuovere lo sporco raccolto è ancora più semplice.

Tineco FLOOR ONE S7 PRO è ora disponibile in Italia a partire dalle prossime settimane al prezzo di 799 euro.