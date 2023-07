“TIZIANO TERZANI: IL VIAGGIO DELLA VITA”, in onda domani su Canale 5

Venerdì 28 luglio, in seconda serata, Canale 5 ricorda Tiziano Terzani – a 19 anni dalla scomparsa -, con il docufilm inedito «Tiziano Terzani: il viaggio della vita». Il regista e giornalista Mario Zanot ci guida attraverso un percorso intenso, approfondendo la figura del celebre giornalista e scrittore e ripercorrendo le tappe più significative della sua straordinaria storia.

Nato a Firenze nel 1938, Tiziano Terzani aveva un destino già tracciato: seguire le orme del padre e diventare un meccanico. Tuttavia, il suo spirito intraprendente e il desiderio di esplorare il mondo lo condussero su un sentiero completamente diverso. Il giovane Terzani abbracciò la carriera giornalistica, diventando uno dei più apprezzati professionisti del settore e un autore di spicco nel panorama letterario contemporaneo.

Il docufilm, arricchito dalla voce dello stesso Tiziano Terzani e di Monica Guerritore, ci offre un’opportunità unica per ascoltare il suo messaggio eterno di pace e rivivere il viaggio straordinario della sua vita.

Dopo la laurea alla prestigiosa Normale di Pisa, Terzani iniziò a scrivere per l’Astrolabio di Ferruccio Parri nel 1966, dando inizio alla sua carriera giornalistica. Da lì, una borsa di studio gli aprì le porte della Columbia University di New York, dove scelse di frequentare il corso di laurea in Affari internazionali. La sua sete di conoscenza lo portò poi in California, alla Stanford University, dove apprese la lingua cinese.

Nel 1969, il giovane giornalista iniziò il praticantato nella redazione del Giorno. Ma l’Asia sembrava chiamarlo, e nel 1972 si trasferì a Singapore per aprire il primo ufficio di Der Spiegel. Da qui, intraprese un percorso che lo portò a collaborare con importanti testate giornalistiche, tra cui Il Messaggero e Repubblica, il nuovo quotidiano di Eugenio Scalfari.

La sua avventura giornalistica e umana non conosceva limiti, e nel 1979 giunse a Pechino dove divenne il primo corrispondente di un magazine occidentale, anticipando persino TIME e Newsweek. Successivamente, si trasferì in Giappone e infine si stabilì in India, vivendo e lavorando in luoghi lontani ed esotici.

Tuttavia, il destino riservò a Terzani una prova estrema: un tumore all’intestino. Incredibilmente, il giornalista affrontò la malattia con la stessa determinazione che lo aveva caratterizzato nelle sue avventure di reportage. Viaggiando e osservando le tecniche della medicina occidentale e alternativa, affrontò la sua sfida più difficile. Capì l’implacabilità del male e si concentrò sulla ricerca della pace interiore, un viaggio interiore in Asia che avrebbe segnato i suoi ultimi giorni.

Giunto al termine della sua vita, Tiziano Terzani scelse Orsigna, sull’Appennino pistoiese, come luogo dove trascorrere i suoi ultimi giorni. La morte lo raggiunse serenamente, lasciandoci un’eredità di saggezza e speranza.