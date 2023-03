Togg T10X, il Suv elettrico turco disegnato da Pininfarina

Il marchio tecnologico turco per la mobilità globale, Togg, ha annunciato l’invito alla presentazione delle domande per il pre-ordine del suo primo C-SUV born-electric, il T10X, disponibile sul mercato nazionale turco dal 27 marzo 2023. La distribuzione in alcuni dei principali mercati dell’Europa occidentale è prevista nel corso del prossimo anno. Il prezzo di partenza del modello base a trazione posteriore è di 953.000 TRY (circa € 47.500), incluso l’18% di IVA e il 10% di imposta speciale sui consumi. Gli utenti possono scegliere tra due dimensioni di batteria e due livelli di allestimento.

Il modello da 160 kW (218 CV) a trazione posteriore sarà disponibile fin dal lancio nelle varianti V1 e V2. Entrambi i livelli di allestimento saranno disponibili con una batteria da 52,4 kWh che garantisce un’autonomia di 314 km (WLTP) e un consumo energetico di 16,7 kWh/100 km. Invece, il modello V2 a trazione posteriore sarà disponibile anche con una batteria più capace da 88,5 kWh, che raggiunge un’autonomia di 523 km (WLTP), con un consumo energetico di 16,9 kWh/100 km. Inoltre, il T10X ha una capacità di carica fino a 150 kW, consentendo agli utenti di caricare la batteria più piccola dal 20% all’80% in meno di 30 minuti con un caricatore ad alta potenza (HPC).

Togg ha dotato il T10X di una soluzione multimediale avanzata, prevista di serie, in grado di coinvolgere, informare e intrattenere chi è a bordo del veicolo. Il T10X è caratterizzato da una tecnologia di infotainment alimentata dalla più recente piattaforma Snapdragon Digital Cockpit. Questa offre agli utenti una connettività perfetta e completamente integrata grazie a esperienze grafiche e multimediali avanzate. Inoltre, incorpora il supporto della computer vision, che utilizza l’intelligenza artificiale (AI) per ricavare informazioni significative da immagini digitali, video e altri input visivi e per intraprendere azioni o fornire indicazioni sulla base di tali informazioni.

Tutti i modelli sono dotati di serie di una strumentazione digitale da 12″ e di uno smart touchscreen centrale da 29″, oltre a una telecamera di bordo che può essere attivata e controllata attraverso il comando vocale, consentendo ai conducenti di scattare selfie in tutta sicurezza e di caricarli sulle piattaforme di social media collegate senza dover utilizzare le mani. Inoltre, gli utenti avranno accesso a una connessione Internet 4G e a hotspot WiFi, che li aiuteranno a rimanere connessi mentre sono in viaggio.

La console centrale del T10X contiene i comandi del cambio e del freno di stazionamento elettronico che ricordano la cabina di pilotaggio di un aereo. L’interfaccia touchscreen di facile utilizzo asseconda l’estetica minimalista degli interni, riducendo la tipica serie di comandi e interruttori e incoraggiando gli utenti a utilizzare l’avanzato assistente vocale Trumore per tutte le funzioni di comfort. Questo approccio progettuale combina in maniera unica tecnologia di ultima generazione e semplicità intuitiva.

Il veicolo dispone di una gamma completa di tecnologie di sicurezza attiva e passiva, come il sistema di frenata di emergenza automatica (AEB), il controllo della trazione (TCS), il controllo della stabilità (ESC) e il sistema di assistenza alla corsia (LDW). Inoltre, il T10X è dotato di un sistema avanzato di assistenza alla guida (ADAS), che utilizza l’intelligenza artificiale per fornire funzioni come il rilevamento della stanchezza del conducente, l’avviso di distrazione del conducente e il controllo del cruise adattivo. Queste tecnologie fanno del T10X uno dei veicoli elettrici più sicuri e avanzati tecnologicamente sul mercato.

Il design esterno e interno del T10X combina elementi della cultura orientale “emozionale” e della cultura occidentale “razionale” ed è il risultato di uno sforzo di collaborazione tra il Togg Design Studio e la casa di design di fama mondiale Pininfarina.

Il tulipano, uno dei simboli più radicati delle terre anatoliche, è protagonista del moderno tema di design del dispositivo. È evidente in tutto il veicolo, dalla griglia anteriore, che caratterizzerà la figura del T10X su strada, all’elegante design dei cerchi in lega, fino agli interni moderni.

Il T10X rappresenta un passo importante per il marchio Togg, che mira a diventare un leader globale nella mobilità elettrica intelligente. Grazie alla sua tecnologia avanzata, alla sua esperienza industriale e alla sua ambizione globale, Togg si propone di rivoluzionare il modo in cui le persone si muovono e di creare un futuro più sostenibile per tutti.