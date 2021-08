Tokyo: parte l’asta benefica delle 3 Barbie One-of-a-Kind

È partita in data 5 agosto l’asta a supporto della FIAGOP (Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica Onlus), delle tre Barbie One-of-a-Kind appositamente create, con outfit firmati EA7 Emporio Armani. Barbie, Italia Team ed EA7 Emporio Armani celebrano così le atlete dell’Italia Team.

La prima Barbie Olimpica indossa la divisa dell’Italia Team a Tokyo 2020. Il Sol Levante, simbolo del Giappone, viene reinterpretato con i colori del Tricolore, mentre la scritta ITALIA, ricreata con caratteri che richiamano la scrittura Kanji, è un riferimento al Torii, il tradizionale portale d’accesso ai luoghi sacri.

Barbie Golf

Il look di Barbie Golf si ispira ad alcuni capi vintage della linea Giorgio Armani GOLF anni ’80, caratterizzati da fit comodi e dettagli curati. Il bomber bianco, riprodotto fedelmente in miniatura, ha le maniche percorse da piccole aquile, logo di Emporio Armani e, come nel capo originale, riporta sulla schiena la scritta GOLF. La stessa scritta si ritrova sulla felpa crewneck blu navy abbinata ai morbidi pantaloni al ginocchio in tessuto stampato con motivo tartan in blu navy, verde, beige e fucsia. Le scarpe classiche da golf con frange, riproduzione di uno dei modelli di collezione, sono completate dai calzini a righe a contrasto. Il look comprende alcuni accessori: visiera in pvc blu logata, sacca da golf EA7 contenente tre piccole mazze da golf.

Barbie Tennis

Barbie Tennis indossa una minigonna in tessuto tecnico mesh sovrapposta ai pantaloncini porta pallina, una polo classica in piquet e un maglioncino leggero rosa con la scritta TENNIS sulla schiena dal sapore vintage. Il colore scelto per l’outfit è il classico bianco arricchito da piccole aquile stampate fucsia a contrasto e dai dettagli tecnici come le termonastrature logate EA7 che conferiscono un tocco active. Barbie indossa le classiche scarpe da tennis bianche con dettagli blu accompagnate dalle calze alte in spugna, una visiera logata bianca ed ha in dotazione una racchetta con custodia logata EA7 Emporio Armani.

Con questa iniziativa ancora una volta Barbie accende i riflettori su temi di grande attualità, perché la sua missione, dal 1959, è quella di ispirare il potenziale che c’è in ogni bambina. Grazie a Barbie, ognuna di loro ha avuto e ha la possibilità di giocare a ricoprire ruoli differenti in ogni ambito: lo scopo del progetto è ricordare alle bambine che possono aspirare a essere tutto ciò che desiderano, anche nello sport.

I tre pezzi unici, esposti a Casa Italia a Tokyo per tutto il periodo olimpico, rappresentano una selezione inclusiva, un tema caro a tutti i brand coinvolti: EA7 Emporio Armani è infatti anche Partner del Comitato Italiano Paralimpico, mentre Barbie ha puntato nel corso del tempo su nuovi modelli con l’obiettivo di promuovere la diversità e l’inclusione.

Lo scopo per cui le 3 Barbie One of a Kind, vengono messe all’asta su Charity Stars è molto speciale: supportare la FIAGOP, la federazione che con le sue associate lavora ogni giorno per garantire ai bambini malati di tumore e leucemia il diritto alla salute e alla buona qualità di vita e assicurare alle loro famiglie il sostegno necessario. Il CONI supporta l’associazione amplificandone in particolare l’evento «Io corro per loro – Bambini senza cancro» previsto a Milano il 26 settembre 2021 e in modalità diffusa in tutta Italia, e destinato a sostenere la ricerca scientifica. www.iocorroperloro.it

Un progetto altamente valoriale in grado di unire i tre marchi sotto il comune obiettivo: ispirare le future generazioni di donne, in linea con i principi dell’Olimpismo e della gender equality promossa dal Movimento Olimpico: impegnarsi per raggiungere i propri obiettivi e realizzare i propri sogni, nello sport, così come nella vita, al meglio delle proprie possibilità e senza discriminazioni.