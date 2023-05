TOMMASO PARADISO & BAUSTELLE: fuori oggi il singolo “AMORE INDIANO”

Esce oggi AMORE INDIANO, il nuovo singolo, accompagnato dal videoclip, che segna una straordinaria e inedita collaborazione tra due figure di spicco della musica italiana: TOMMASO PARADISO e BAUSTELLE.

Scritto da Tommaso Paradiso e Francesco Bianconi, e prodotto da Matteo Cantaluppi, il brano è una ballad intensa, capace di evocare un sentimento complesso, intrecciando momenti di pura felicità con un futuro incerto. Amore Indiano si presenta come una poesia, un’esperienza inaspettata, un amore che rappresenta sia unione che distacco.

Il singolo nasce dall’incontro tra Tommaso Paradiso e Baustelle, da un viaggio che ha portato alla scoperta reciproca e alla collaborazione nella scrittura delle canzoni. Amore Indiano è il frutto del piacere di creare musica insieme in studio, un’istantanea di condivisione autentica.

Il videoclip, realizzato da YouNuts! (Niccolò Celaia e Antonio Usbergo), è ambientato all’Idroscalo, il “mare dei milanesi”, in una calda estate degli anni ’70. La storia di due giovani innamorati viene raccontata attraverso le lenti retro di una cinepresa, immergendo lo spettatore in un’epoca analogica, in cui si susseguono elementi iconici e personaggi spensierati sullo sfondo di una classica estate italiana.

Tommaso Paradiso ha appena annunciato il suo tour nei palazzetti, TOMMY 2023. L’artista è stato tra i primi a tornare a suonare dal vivo lo scorso anno. Durante la primavera del 2022, il suo Space Cowboy Tour ha portato l’omonimo disco nei teatri di tutta Italia. Nell’estate è seguito il travolgente Tommy Summer Tour, una festa che ha registrato numerosi sold out, accompagnata dalle grandi hit di uno dei cantautori più amati della scena contemporanea italiana.