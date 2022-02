Tommaso Paradiso: ecco la tracklist dell’album “Space Cowboy”

Tommaso Paradiso annuncia la tracklist dell’album Space Cowboy, il suo primo disco da solista in uscita venerdì 4 marzo. È inoltre disponibile su Amazon il pre-order dell’album autografato.

SPACE COWBOY – TRACKLIST

Guardati Andare Via Amico Vero feat. TO BE ANNOUNCED Magari No Lupin La Stagione del Cancro e del Leone Space Cowboy É Solo Domenica Silvia Tutte Le Notti Vita Sulle Nuvole

Grazie alla scrittura e ai tratti delicati della penna di Tommaso Paradiso, autore fra i più stimati della scena musicale italiana, Space Cowboy, prodotto da Federico Nardelli (con l’eccezione di Tutte le Notti, prodotta da Dorado Inc.), è un disco che sta in equilibrio fra la parte più profonda e poetica del cantautore e l’irriverenza trascinante di brani più scanzonati. Un dualismo anche musicale in cui nuove sonorità si uniscono a quelle romantiche e nostalgiche che hanno da sempre caratterizzato il suo stile.

La pubblicazione di “Space Cowboy” è stata anticipata dai singoli Magari No (disco d’oro), La Stagione del Cancro e del Leone e Lupin, che arrivano dopo Ricordami (disco di platino), Ma Lo Vuoi Capire (disco d’oro), I nostri anni (disco d’oro), e Non avere paura, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato triplo disco di platino.