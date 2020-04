“TOMMY E L’ASTA DEI CERVELLI RIBELLI” in onda nella Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’ Autismo

Gianluca Nicoletti torna con un nuovo docu-film che porta alla luce storie di isolamento degli autistici adulti denunciando le loro condizioni personali e il loro diritto a una vita sociale. In occasione della Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’Autismo e dopo il successo di “Tommy e gli Altri”, andato in onda su Sky Arte nel 2017, il giornalista e scrittore torna con un nuovo racconto dal titolo “Tommy e l’asta dei Cervelli Ribelli” che andrà in onda su Sky Arte giovedì 2 aprile alle 21.15, con la regia di Massimiliano Sbrolla.

Gianluca e suo figlio Tommy sono i protagonisti di un viaggio lungo l’Italia per raggiungere personaggi amici e artisti che hanno messo a disposizione i loro oggetti e le loro opere – anche quelle più straordinarie – per un’asta benefica dal titolo “Out of Ordinary” a cura della “Cambi Casa d’aste”. Una parte del ricavato della casa d’aste sarà destinato alla realizzazione di un atelier artistico e artigiano per persone autistiche che Gianluca Nicoletti, attraverso la Onlus “Insettopia”, sta realizzando a Roma.

Reggio Emilia, Modena, Carpi, Genova. E ancora Ischia e Bari. Infine Milano e Roma. Sono le tappe di questo viaggio alla caccia dei collezionisti e dei loro oggetti da mettere all’asta. Per ogni tappa della ricerca di oggetti ribelli ci sarà una riflessione di Gianluca e un imprevedibile punto di vista di Tommy.