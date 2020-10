TomTom e Uber rafforzano la loro partnership nell’ambito mapping

TomTom, azienda leader nelle tecnologie di localizzazione, e Uber annunciano una collaborazione che porta all’integrazione di mappe, dati sul traffico e le Maps API di TomTom sulla piattaforma globale di Uber. Inoltre, Uber sarà d’ora in avanti partner di fiducia per l’aggiornamento delle mappe TomTom, portando a esperienze di navigazione e posizione, percorsi, tariffe e orari di arrivo ancora più accurati. Ciò andrà a vantaggio di clienti, conducenti e addetti alle consegne che utilizzano la piattaforma.

L’integrazione in Uber dei dati di TomTom e delle API di Maps garantirà un’esperienza di mappatura nelle app Uber in più di 10.000 città in tutto il mondo. TomTom regolarmente elabora quasi due miliardi di modifiche alle sue mappe ogni mese, il che aiuta a mantenerle più aggiornate.

Uber e TomTom collaboreranno anche per garantire che gli aggiornamenti delle mappe riflettano i cambiamenti del mondo reale così da segnalare prontamente nuove strade, divieti di svolta, chiusure stradali e altro ancora. Uber osserverà e riferirà informazioni sul campo grazie a viaggi e consegne completati; TomTom utilizzerà gli aggiornamenti raccolti dai suoi partner per fornire dati cartografici ancora più accurati ai clienti TomTom.

“Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con Uber e fornire dati sulla posizione ancora migliori per favorire la mobilità degli utenti dei prodotti TomTom ovunque”, ha affermato Anders Truelsen, Managing Director di TomTom Enterprise. “La suite completa di set di dati e servizi leader del settore di TomTom, tra cui mappe, traffico e Maps API altamente accurati, aiuterà qualsiasi azienda a migliorare le proprie soluzioni legate alla posizione”.

“La mappatura accurata è fondamentale per la piattaforma Uber, motivo per cui siamo entusiasti di continuare a collaborare con TomTom”, ha affermato Michael Weiss-Malik, Director of Product, Maps and GSS di Uber. “La nostra partnership contribuirà a creare esperienze di mappatura ancora più dinamiche nel nostro mercato globale”.