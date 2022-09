TomTom supporterà il Gruppo Hyundai con mappe e traffico in tempo reale

TomTom, brand specializzato nella tecnologia di geolocalizzazione, supporterà l’intera gamma di veicoli del Gruppo Hyundai in Europa con le sue mappe e i dati sul traffico in tempo reale. Nei prossimi anni, milioni di veicoli HMG saranno dotati di questa tecnologia di serie. Come già accaduto per Genesis, tutti i clienti Hyundai e Kia in Europa potranno ora godere delle mappe di alta qualità di TomTom che supportano la navigazione in-dash dei veicoli e le funzioni di guida autonoma di livello due. Il marchio Genesis ha lanciato la sua gamma di modelli in Europa la scorsa estate, dotata delle mappe TomTom e della tecnologia per la rivelazione del traffico in tempo reale (Real Time Traffic).

Le mappe avanzate aiutano le case automobilistiche ad aumentare il livello di automazione, consentendo ai sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) di anticipare meglio la strada da percorrere. TomTom ADAS Map fornisce a questi sistemi informazioni stradali di qualità superiore, inclusi pendenza, corsie, curvatura e limiti di velocità – migliorando sicurezza, comfort e prestazioni ecologiche.

L’innovativo Highway Driving Assist (HDA) di HMG si basa su questi dati per modificare in modo indipendente la velocità se il limite indicato cambia, rallentare automaticamente e navigare in modo più sicuro sulle salite e le curve in autostrada. I dati delle mappe forniscono contenuti altamente accurati e verificati per tutti i tipi di limiti di velocità in tutta Europa, in linea con la normativa ISA (Intelligent Speed Assistance),

“Siamo entusiasti del fatto che chiunque si metta alla guida di una nuova Hyundai o Kia in Europa possa beneficiare del comfort e della sicurezza garantiti dalla tecnologia di geolocalizzazione di TomTom, la migliore della categoria”, ha affermato Hye-Young Kwon, Vice President capo della divisione Infotainment Development in HMG. “TomTom è un partner di cui ci fidiamo per fornire dati cartografici estremamente accurati, per migliorare la nostra tecnologia Highway Driving Assist, e informazioni sul traffico in tempo reale che ci aiutano a ottimizzare l’assistenza alla navigazione”.

“È un piacere ampliare la nostra collaborazione con Hyundai Motor Group in modo che tutte le loro auto in Europa siano dotate della tecnologia TomTom”, ha affermato Antoine Saucier, Managing Director di TomTom automotive. “Il Gruppo Hyundai è uno degli attori più innovativi e lungimiranti nel settore automobilistico e non vediamo l’ora di collaborare nel prossimo decennio, creando soluzioni pionieristiche che offrono libertà di movimento in modo sicuro, divertente e pulito”.