Top 10 Richieste ad Alexa 2023: Calciatori, Celebrità, Cantanti e Film più Cercati dagli Italiani

Gli italiani si mostrano ogni giorno più curiosi e la loro sete di sapere non conosce limiti. Questo emerge dai dati raccolti da Amazon riguardo alle domande più frequentemente poste all’assistente vocale Alexa, nei primi sei mesi del 2023. Sono moltissimi i nomi di calciatori, celebrità, cantanti e film che hanno suscitato l’interesse del pubblico, ma quali sono quelli che hanno ricevuto più attenzione? Scopriamolo insieme.

Le stelle del calcio sono sempre al centro dell’attenzione. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimović e Neymar sono solo alcuni dei nomi che gli italiani hanno chiesto ad Alexa. Sorprendentemente, la domanda più frequente non riguarda i gol segnati o i titoli vinti, ma l’età di questi fuoriclasse. Non mancano anche richieste legate alla corretta ortografia dei nomi di certi calciatori, come nel caso di Kylian Mbappé, l’astro nascente del calcio francese.

Non sono solo i calciatori ad aver suscitato curiosità. Anche le celebrità del mondo dello spettacolo, i cantanti e i film più amati hanno suscitato un vivo interesse tra gli utenti di Alexa. Un esempio è Amadeus, popolare conduttore televisivo, per il quale gli italiani hanno voluto scoprire il vero nome.

Una curiosità che non ha risparmiato nemmeno i grandi del passato: molti hanno voluto scoprire il vero nome di Pelè, il leggendario calciatore brasiliano. Per rispondere a questa domanda, basta chiedere ad Alexa: “Qual è il vero nome di Pelè?”.

Questi dati mostrano una cosa molto interessante: l’assistente vocale Alexa non è solo uno strumento utile per organizzare la nostra vita quotidiana, ma è anche una miniera d’informazioni per soddisfare la nostra curiosità. E voi, quali domande avete posto ad Alexa ultimamente?

Ecco la top ten dei calciatori più richiesti ad Alexa:

Cristiano Ronaldo Lionel Messi Kylian Mbappé Zlatan Ibrahimović Pelé Neymar Paulo Dybala Dusan Vlahović Ciro Immobile Gianluigi Buffon

Di seguito, le top ten di celebrità e cantanti e band.

Celebrità:

Maurizio Costanzo Maria De Filippi Lorella Cuccarini Amadeus Antonella Clerici Raoul Bova Pippo Baudo Sandra Milo Michelle Hunziker Sophia Loren

Cantanti e band:

Paola & Chiara Lazza Blanco Madame Gianni Morandi Anna Oxa Giorgia Shakira Marco Mengoni I Cugini di campagna

Infine, tra le domande più gettonate nell’ambito dei film, si trovano quelle sulla durata, sui nomi degli attori e dei personaggi e sulla data di uscita nelle sale e sulle piattaforme. Ecco i dieci film più richiesti: