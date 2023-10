Torino City Marathon: manca poco alla 42 km targata Jeep

Manca meno di un mese alla Torino City Marathon, la 42 chilometri del capoluogo subalpino che si correrà domenica 5 novembre. Quando si tratta di esplorare nuove strade e di spostare in avanti ogni limite, non si può non pensare al brand Jeep, che infatti è Major Sponsor della manifestazione. Il logo del marchio Jeep spiccherà sulla t-shirt tecnica ufficiale della Torino City Marathon, della Torino Half Marathon e della Torino City Run. Ad animare lo sfondo a tinta unita è il TOH, l’opera dell’artista Nicola Russo che si ispira al Toret, l’antica fontanella dell’acqua pubblica con una testa di toro sulla fronte e uno dei simboli della città. Per la 42 km è stato scelto il colore verde, per la 21 km nero e per la 10 km rosso.

Una partnership, quella tra il marchio della gamma di SUV leader in Italia nel comparto Plug-In Hybrid, Team Marathon e Torino Road Runners ASD, si fonda su un sistema valoriale condiviso fatto di caparbietà, resilienza, spirito volitivo, le qualità che animano ogni podista. Il 5 novembre i maratoneti affronteranno un tracciato inedito con partenza e arrivo nella maestosa Piazza Castello, nel cuore della città, e la stessa mattina si correrà anche la Torino Half Marathon (21,097 km) – novità di quest’anno – e la Torino City Run, la stracittadina non competitiva di 7 km, che daranno modo ai runner di tutte le distanze e ai camminatori di interpretare al meglio la propria passione.

Il percorso lambirà il Design Studio Jeep Europe di via Plava, nel quartiere di Mirafiori, dove è stata disegnata la nuova Jeep Avenger, il primo SUV 100% del marchio Jeep concepito fuori dagli Stati Uniti.