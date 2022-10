Torino City Marathon: manca poco alla 42 km targata Jeep®

Manca meno di un mese alla Torino City Marathon, la 42 chilometri del capoluogo subalpino che propone quest’anno un tracciato inedito. Quando si tratta di esplorare nuove strade e di spostare in avanti ogni limite, non si può non pensare al brand Jeep, che infatti è Major Sponsor della manifestazione. Il logo del marchio Jeep spiccherà sulla t-shirt tecnica ufficiale della Torino City Marathon e della Torino City Run. Ad animare lo sfondo a tinta unita è il monumento simbolo della città, la Mole Antonelliana, scelta da Team Marathon e Torino Road Runners quale logo dell’evento. Per la 42 km sono stati scelti i colori azzurro e giallo, per la 10 km bianco e fucsia.

Una partnership, quella tra il marchio della gamma di SUV più premiata di sempre, Team Marathon e Torino Road Runners ASD, si fonda su un sistema valoriale condiviso fatto di caparbietà, resilienza, spirito volitivo, le qualità che animano ogni podista. Il 6 novembre i maratoneti affronteranno un tracciato inedito con partenza e arrivo nella maestosa Piazza Castello, nel cuore della città, e la stessa mattina si correrà anche la Torino City Run, la 10 km competitiva e non, che darà modo ai runner di brevi distanze e ai camminatori di interpretare al meglio la propria passione.

“Essere Major Sponsor di questa manifestazione è per noi un motivo di profondissimo orgoglio. Jeep è il brand più affine al mondo degli sport di resistenza e della maratona: i nostri SUV sono famosi in tutto il mondo perché dimostrano da oltre ottant’anni di saper affrontare ogni sfida nella massima sicurezza e garantendo grande divertimento, con lo stesso spirito di resilienza e volontà che anima i podisti.

Non solo: siamo felici di poter contribuire alla ricerca insieme a Team Marathon, che anche quest’anno è al fianco della Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro onlus: 8 euro di ogni iscrizione alla Torino City Run saranno devoluti alla Fondazione, ed è un contributo importante alla lotta contro ogni forma tumorale. Infine, a Torino giochiamo in casa e grazie al percorso del brand verso la libertà a zero emissioni possiamo idealmente sfilare in città in modalità elettrica con la nostra gamma di SUV 4xe Plug-In Hybrid, le vetture sostenibili più vendute in Italia, a proprio agio in centro così come nell’off road più estremo” – le dichiarazioni di Alessandro Grosso, Country Manager Jeep Italia