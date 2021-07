Il motociclismo al femminile è un fenomeno sempre più in crescita: essere biker non è più una prerogativa solo maschile, sempre più donne si appassionano alle due ruote. In sella si sentono più libere, più sicure di sé stesse e più indipendenti.

Non sorprende quindi che il gruppo 2R Holding si interessi fortemente alle esigenze specifiche del pubblico femminile: è importante precisare che dal punto di vista delle caratteristiche tecniche l’abbigliamento uomo/donna non presenta differenze, il cambiamento lo si osserva nella maggior attenzione ai dettagli estetici e alla forma, il capo deve avvolgere la silhouette femminile al meglio.

Dal casco D-Skwal 2 di Shark Helmets realizzato con materiali resistenti e bello da guardare, alla scarpa Lady Tiger di Bering perfetta per essere abbinata alla giacca Lady Twist e ai guanti Lady Ursula. Capi tecnici che godono di un design fresco e moderatamente sportivo.

Anche Segura, punto di riferimento per i capi che coniugano tecnologia ed eleganza, propone i jeans da moto Lady Vertigo; studiati ad hoc per le bikers, sono leggeri, pratici con il loro tessuto stretch, dotati di protezioni e meravigliosi da indossare anche nel tempo libero.

Total Look per le donne che amano i motori, la libertà e l’indipendenza Shark Helmets – D-Skwal 2 Design al servizio della sicurezza

Il D-Skwal 2 è un casco integrale realizzato in termoplastica iniettata che riesce a coniugare carattere sportivo con praticità e design. Offre grandi qualità aerodinamiche sublimate dal suo spoiler posteriore, che garantisce un flusso dell’aria ottimale e grande stabilità.

La calotta è realizzata in termoplastica iniettata che conferisce resistenza facendo raggiungere al casco le 4 stelle Sharp. Presenta significative innovazioni come le prese d’aria frontali e lo spoiler posteriore che ne migliorano l’insonorizzazione ad alte velocità, pur essendo particolarmente efficaci nella termoregolazione dell’interno del casco.

Nella progettazione del D-Skwal 2 sono stati utilizzati sia gli studi di CFD (Computational Fluid Dynamics, ovvero simulazioni di fluidodinamica computazionale), sia le ricerche sull’acustica più all’avanguardia: tutti i suoi componenti sono stati pensati per assicurare

una penetrazione dell’aria e un isolamento acustico di riferimento nella fascia di prezzo del D-Skwal 2.

Il comfort d’uso è garantito, inoltre, sia dalla chiusura del cinturino con fibbia micrometrica, sia dall’imbottitura interna, completamente estraibile e lavabile, ottimizzata per ospitare anche le aste degli occhiali in caso di necessità.