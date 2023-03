Toyota al fianco di Special Olympics per promuovere l’inclusione sociale attraverso lo sport

Toyota è al fianco di Special Olympics per il terzo anno consecutivo, promuovendo lo sport come mezzo per unire le persone e creare un mondo migliore, che incoraggi e promuova la diversità e l’inclusione, valorizzando le potenzialità di ciascuno.

In occasione della XXXIV° edizione dei Giochi Nazionali Invernali, Toyota ha accompagnato gli atleti Special Olympics come Mobility Partner, mettendo a disposizione dell’organizzazione una flotta di veicoli equipaggiati con l’ultima evoluzione della tecnologia Full Hybrid Electric Toyota. Questo evento è uno degli eventi nazionali più importanti ed attesi, dedicato alle persone con disabilità intellettive, che si è tenuto a Bardonecchia dal 12 al 16 marzo.

Oltre 20 volontari delle aziende del Gruppo Toyota in tutta Italia hanno scelto di mettersi in gioco, prendendo parte alla manifestazione ed accompagnando gli atleti alla partenza fino al traguardo, cimentandosi in diverse discipline sportive. È stata un’esperienza unica, che ha permesso loro di vivere in prima persona la gioia dello sport e la comunanza di valori con Special Olympics.

La partnership con Special Olympics nasce dalla volontà di promuovere la diversità e l’inclusione, valori che fanno parte del DNA di Toyota. Questa collaborazione, avviata nel 2020 tra le società del Gruppo Toyota in Italia e Special Olympics Italia, ha lo scopo di promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità intellettive attraverso lo sport. In base a questo accordo, Toyota sostiene la realizzazione degli eventi sportivi promossi dall’organizzazione, sia attraverso l’attività dei volontari che in qualità di Mobility Partner come, ad esempio, la Run4Rome tenuta a Roma il 19 marzo e che ha visto gareggiare nella stessa squadra i dipendenti Toyota e delle concessionarie, insieme agli atleti Special Olympics.