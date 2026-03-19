Toyota C‑HR+: il nuovo SUV elettrico che punta su design, potenza e autonomia

Toyota presenta il suo nuovo C‑HR+, un SUV completamente elettrico che promette di ridefinire il concetto di mobilità a batteria all’interno della gamma del marchio giapponese. Questo modello, che sarà al centro della strategia multi-tecnologica dell’azienda, rappresenta un passo importante nel percorso verso la neutralità carbonica, con soluzioni pensate per un’ampia varietà di clienti.

Il Toyota C‑HR+ nasce per soddisfare le esigenze di chi cerca prestazioni elevate e autonomia estesa in un unico veicolo. È proposto con due diverse configurazioni di batteria, offrendo potenze fino a 343 CV e un’efficienza ottimizzata grazie alla tecnologia eAxle, condivisa con i modelli bZ4X e bZ4X Touring. L’autonomia massima dichiarata raggiunge i 607 km nel ciclo WLTP, la più alta mai realizzata da Toyota nella sua linea BEV.

Il design del nuovo C‑HR+ mantiene la silhouette iconica del SUV coupé, rendendola ancora più distintiva e senza compromessi in termini di comfort e spazio interno. La piattaforma eTNGA, specificamente sviluppata per i veicoli elettrici a batteria, introduce una dinamica di guida raffinata e coinvolgente, grazie anche alla messa a punto delle sospensioni e alla frenata rigenerativa intuitiva.

Particolarmente interessante la versione AWD, che unisce la potenza di 343 CV a una stabilità superiore in condizioni difficili, aggiungendo una capacità di traino fino a 1.500 kg. Queste caratteristiche contribuiscono a rendere il C‑HR+ non solo performante, ma anche versatile e adatto a un utilizzo polivalente.

Il nuovo modello offre inoltre soluzioni avanzate per la ricarica, con un caricatore rapido DC da 150 kW e un caricabatterie AC di bordo da 22 kW. Sono previsti anche sistemi di ottimizzazione dell’autonomia e dei tempi di ricarica, a conferma della volontà di Toyota di garantire un’esperienza di possesso all’avanguardia.

Sul fronte della qualità e della sicurezza, il C‑HR+ beneficia delle tecnologie più recenti per l’assistenza alla guida, unite a una garanzia batteria fino a 10 anni, testimonianza della fiducia del costruttore nella durabilità dei propri prodotti. Dopo la garanzia convenzionale, i clienti potranno usufruire della formula Toyota Relax Plus, che consente di rinnovare annualmente la copertura di 12 mesi o 15.000 km fino al quindicesimo anno dalla prima immatricolazione, o fino a 250.000 km.

Il Toyota C‑HR+ traduce quindi l’esperienza maturata con oltre un milione di unità vendute delle prime due generazioni di C‑HR in una nuova era elettrica, elevando ulteriormente gli standard di design, efficienza e affidabilità. Con un equilibrio studiato tra innovazione tecnologica, stile emozionale e prestazioni sostenibili, il nuovo SUV BEV sottolinea l’impegno dell’azienda verso un futuro a zero emissioni.

Le prime consegne in Italia sono previste a partire da maggio 2026, segnando l’arrivo di un modello destinato a diventare un nuovo punto di riferimento nel segmento dei SUV elettrici.