Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Toyota C‑HR+: il nuovo SUV elettrico che punta su design, potenza e autonomia

Published

Toyota presenta il suo nuovo C‑HR+, un SUV completamente elettrico che promette di ridefinire il concetto di mobilità a batteria all’interno della gamma del marchio giapponese. Questo modello, che sarà al centro della strategia multi-tecnologica dell’azienda, rappresenta un passo importante nel percorso verso la neutralità carbonica, con soluzioni pensate per un’ampia varietà di clienti.

Il Toyota C‑HR+ nasce per soddisfare le esigenze di chi cerca prestazioni elevate e autonomia estesa in un unico veicolo. È proposto con due diverse configurazioni di batteria, offrendo potenze fino a 343 CV e un’efficienza ottimizzata grazie alla tecnologia eAxle, condivisa con i modelli bZ4X e bZ4X Touring. L’autonomia massima dichiarata raggiunge i 607 km nel ciclo WLTP, la più alta mai realizzata da Toyota nella sua linea BEV.

Il design del nuovo C‑HR+ mantiene la silhouette iconica del SUV coupé, rendendola ancora più distintiva e senza compromessi in termini di comfort e spazio interno. La piattaforma eTNGA, specificamente sviluppata per i veicoli elettrici a batteria, introduce una dinamica di guida raffinata e coinvolgente, grazie anche alla messa a punto delle sospensioni e alla frenata rigenerativa intuitiva.

Particolarmente interessante la versione AWD, che unisce la potenza di 343 CV a una stabilità superiore in condizioni difficili, aggiungendo una capacità di traino fino a 1.500 kg. Queste caratteristiche contribuiscono a rendere il C‑HR+ non solo performante, ma anche versatile e adatto a un utilizzo polivalente.

Il nuovo modello offre inoltre soluzioni avanzate per la ricarica, con un caricatore rapido DC da 150 kW e un caricabatterie AC di bordo da 22 kW. Sono previsti anche sistemi di ottimizzazione dell’autonomia e dei tempi di ricarica, a conferma della volontà di Toyota di garantire un’esperienza di possesso all’avanguardia.

Sul fronte della qualità e della sicurezza, il C‑HR+ beneficia delle tecnologie più recenti per l’assistenza alla guida, unite a una garanzia batteria fino a 10 anni, testimonianza della fiducia del costruttore nella durabilità dei propri prodotti. Dopo la garanzia convenzionale, i clienti potranno usufruire della formula Toyota Relax Plus, che consente di rinnovare annualmente la copertura di 12 mesi o 15.000 km fino al quindicesimo anno dalla prima immatricolazione, o fino a 250.000 km.

Il Toyota C‑HR+ traduce quindi l’esperienza maturata con oltre un milione di unità vendute delle prime due generazioni di C‑HR in una nuova era elettrica, elevando ulteriormente gli standard di design, efficienza e affidabilità. Con un equilibrio studiato tra innovazione tecnologica, stile emozionale e prestazioni sostenibili, il nuovo SUV BEV sottolinea l’impegno dell’azienda verso un futuro a zero emissioni.

Le prime consegne in Italia sono previste a partire da maggio 2026, segnando l’arrivo di un modello destinato a diventare un nuovo punto di riferimento nel segmento dei SUV elettrici.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Test

Nuova Tesla Model Y: la nostra prova su strada

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Moda

Vans e PALACE lanciano le nuove Vans Low 2: performance skate e stile co-branded in edizione limitata

Spettacolo

Hellwatt Festival 2026: a Reggio Emilia il più grande evento musicale mai prodotto in Italia

Spettacolo

Mara Sattei pubblica il formato fisico di “Che me ne faccio del tempo” con tre brani inediti e una collaborazione con Elisa

Motori

Citroën diventa Auto Ufficiale del Giro d’Italia 2026: partnership tra tradizione e innovazione

Motori

Nuova CUPRA Born: design evoluto, tecnologia avanzata e fino a 600 km di autonomia per la compatta elettrica sportiva

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Tecnologia

HONOR Magic8 Lite: la resistenza diventa spettacolo nella nuova campagna “Niente panico, tanto resiste”

Sport

Heineken e Juventus annunciano una partnership pluriennale: nuova Official Beer Partner all’Allianz Stadium

Spettacolo

CHIELLO: da oggi in radio e in digitale “TI PENSO SEMPRE”, il brano in gara al 76° Festival di Sanremo

Spettacolo

Valerio Aprea ospite d’eccezione nel quarto episodio di “Avvocato Ligas” con Luca Argentero

Spettacolo

“È Mio Padre – Morricone Dirige Morricone”: il tour sinfonico che celebra l’eredità di Ennio Morricone

Sport

Oltre 2.000 giovani sciatori in arrivo a Pontedilegno-Tonale per il 48° GranPremio Giovanissimi

Motori

Jeep porta l’adrenalina sulla neve: a Laax il gran finale di The Snow League

Motori

Toyota C‑HR+: il nuovo SUV elettrico che punta su design, potenza e autonomia

Spettacolo

MasterChef Italia chiude una stagione da record: 2,2 milioni di spettatori e dominio sui social

Motori

Aprilia RS 660 e RS 457 dominano il mercato: le sportive più vendute d’Italia

Senza categoria

Nerissima Serpe annuncia l’album “Nerissima” con un trailer mozzafiato: protagonista Michèle Lamy

Giochi

Captain Tsubasa 2: World Fighters – il nuovo trailer svela l’evoluzione delle battaglie calcistiche

Spettacolo

Achille Lauro: fuori il 20 marzo il nuovo singolo “In viaggio verso il paradiso”

Motori

Stellantis protagonista al Salone di Parigi 2026: otto marchi e oltre sessanta modelli in mostra

Spettacolo

ROB annuncia oggi “STUPIDA”: il suo nuovo singolo fuori ovunque venerdì 20 marzo

Moda

T.ur Iceland Hydroscud: la giacca da moto perfetta per il touring e l’adventure riding in ogni condizione

Focus

BYD ATTO 2 DM-i: il nuovo SUV compatto super ibrido punta al mercato italiano con 1.000 km di autonomia

Motori

BMW i3 50 xDrive: la nuova Serie 3 elettrica inaugura l’era Neue Klasse con 900 km di autonomia

Spettacolo

Riflettori accesi sul talento: torna il Conad Jazz Contest 2026

Sport

Honda Italia annuncia la partnership tra Kabuto e il pilota Superbike Gabriele Giannini

Moda

PANDORA: storie Disney da indossare

Spettacolo

“Lode”: l’alba musicale di Jungle Julia tra sogno, corpo e rinascita

Spettacolo

Pechino Express – L’Estremo Oriente: in Indonesia la seconda tappa tra Ketapang e le cascate di Tumpak Sewu
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Jeep porta l’adrenalina sulla neve: a Laax il gran finale di The Snow League

Jeep consolida la sua leggendaria connessione con l’avventura diventando Official Global Automotive Partner di The Snow League, la prima lega professionistica al mondo dedicata...

2 ore ago

Motori

Aprilia RS 660 e RS 457 dominano il mercato: le sportive più vendute d’Italia

Le due carenate di Noale si confermano regine delle sportive di piccola e media cilindrata, con oltre il 21% di quota nel segmento. Aprilia...

3 ore ago

Motori

Stellantis protagonista al Salone di Parigi 2026: otto marchi e oltre sessanta modelli in mostra

Con una presenza più che raddoppiata rispetto all’edizione 2024, Stellantis annuncia un ritorno in grande stile al 91° Salone Mondiale dell’Automobile di Parigi, in...

4 ore ago

Focus

BYD ATTO 2 DM-i: il nuovo SUV compatto super ibrido punta al mercato italiano con 1.000 km di autonomia

BYD amplia la propria offensiva nel mercato europeo e presenta ufficialmente la nuova ATTO 2 DM-i, un SUV compatto progettato per rispondere in modo...

24 ore ago