Toyota C-HR: ecco la nuova generazione

Il lancio della prima generazione di Toyota C-HR ha segnato un punto di svolta sia per Toyota che per il segmento europeo dei C-SUV. Ora, con la nuova generazione, Toyota si propone di portare ad un livello superiore le qualità che ne hanno decretato il successo commerciale iniziale, offrendo un design all’avanguardia, tecnologie avanzate e una gamma di powertrain elettrificati che consentono di percorrere ancora più distanza in modalità EV a zero emissioni.

Uno degli elementi distintivi del nuovo Toyota C-HR è il suo design anticonvenzionale e affine al look delle “sport-coupè” dell’epoca. Il design frontale presenta il nuovo volto degli SUV Toyota, già presente sul nuovo bZ4X Full Electric e sulla nuova Prius. Le linee “diamond-cut” lungo i lati della vettura creano un effetto di forme interconnesse che mettono in risalto le maniglie portiere a filo carrozzeria, una novità per Toyota, e enfatizzano la presenza su strada della vettura.

Il look dinamico e condensato del Toyota C-HR è ulteriormente esaltato dagli sbalzi ridotti e dai cerchi di grandi dimensioni, fino a 20 pollici di diametro. Inoltre, il nuovo modello offre una nuova finitura per le verniciature bi-tone, consentendo di estendere il contrasto del tetto nero fino al paraurti posteriore e alla sezione di tre quarti posteriore della vettura.

Ma non è solo il design esterno a distinguere il nuovo Toyota C-HR. All’interno, Toyota ha creato un’esperienza utente senza soluzione di continuità, intuitiva e personalizzata, progettata per superare le aspettative dei clienti. Un “welcome scenario” si attiva automaticamente non appena il guidatore si avvicina al veicolo, con l’illuminazione delle luci esterne, compresa la nuova firma luminosa “Toyota C-HR” sul portellone posteriore. Le impostazioni preferite dal guidatore relative a regolazioni del sedile, digital cockpit, head-up display e schermo multimediale vengono applicate automaticamente.

Uno dei punti salienti dell’abitacolo è il nuovo digital cockpit da 12,3 pollici, che offre una grafica nitida e informazioni chiaramente suddivise in zone facili da leggere. Il display può essere personalizzato per dare priorità a diversi contenuti in base alle preferenze del guidatore o al tipo di viaggio effettuato. Inoltre, l’auto sarà disponibile con il pacchetto multimediale Toyota Smart Connect, che include un touchscreen da 8 o 12,3 pollici, assistente vocale di bordo e connessione smartphone wireless tramite Apple CarPlay o Android Auto. Il sistema fornirà informazioni sull’autonomia EV e la posizione delle stazioni di ricarica tramite la funzione PDI. I proprietari potranno anche utilizzare l’app per smartphone MyT per il controllo remoto del veicolo, inclusa la gestione del sistema di climatizzazione per riscaldare o rinfrescare l’auto prima di un viaggio.

Il nuovo Toyota C-HR offre una gamma completa di propulsori elettrificati che riflette l’impegno di Toyota verso la carbon neutrality. La gamma comprende versioni Full Hybrid-Electric (HEV) da 1,8 e 2,0 litri e un modello Plug-in Hybrid-Electric (PHEV) da 2,0 litri. In particolare, la Hybrid 2,0 litri sarà disponibile anche con il sistema di trazione integrale intelligente (AWD-i).