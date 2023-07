Toyota celebra un anno ai Giochi Olimpici Estivi del 2024 insieme al CONI

Toyota celebra un anno ai Giochi Olimpici Estivi del 2024 a Parigi come partner ufficiale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). L’evento si è svolto nel suggestivo Medal Plaza all’Arco della Pace di Milano, dove il Gruppo ha rinnovato il proprio impegno a sostenere il CONI nel promuovere una società in cui ogni individuo possa superare le sfide e superare i propri limiti, proprio come fanno gli atleti nello sport.

In linea con i valori condivisi con il mondo dello sport, Toyota ha annunciato il supporto agli atleti del Toyota Team che parteciperanno alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024. Il Toyota Team vanta atleti di spicco come Bebe Vio, Vanessa Ferrari, Ambra Sabatini e Daniele Garozzo, quest’ultimo rappresentante di punta della scherma italiana, specialista nel fioretto e medaglia olimpica ai Giochi di Rio 2016 e Tokyo 2020.

Quest’anno, Toyota ha il ruolo di Official Sponsor dei Mondiali Seniores di Scherma – Milano 2023, un’edizione particolarmente importante che assegnerà le qualificazioni per le Olimpiadi di Parigi 2024. In quest’occasione, il gruppo sostiene uno dei suoi ambassador, Daniele Garozzo, che è uno dei principali candidati per rappresentare l’Italia nella scherma.

Inoltre, Toyota dimostra il suo impegno verso la sostenibilità ambientale, mettendo a disposizione dell’organizzazione una flotta di 15 vetture con tecnologia EV (Electric Vehicle) e Full Hybrid Electric per l’evento. Questo passo evidenzia la volontà del marchio giapponese di contribuire a un futuro più sostenibile e a emissioni zero.

Un protagonista speciale dell’esposizione all’evento è il nuovo Toyota bZ4X, il primo SUV completamente elettrico del marchio. Questo modello rappresenta un importante passo avanti nella strategia di elettrificazione di Toyota e introduce il sub-brand bZ “Beyond Zero”, comprendente modelli a zero emissioni. Con questa iniziativa, Toyota offre al mercato un’ampia gamma di soluzioni di mobilità sostenibile, tra cui ibrido, ibrido plug-in, elettrico ed idrogeno.

Questa visione è in linea con l’approccio “Let’s Go Beyond” di Toyota, dove l’obiettivo delle zero emissioni rappresenta solo una tappa intermedia verso un futuro in cui la mobilità contribuirà a rendere il mondo un luogo migliore.

“Siamo orgogliosi di valorizzare da anni lo spirito positivo dello sport e di partecipare a questo importante evento che celebra un anno all’inizio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 e che sancisce l’inizio del nostro viaggio verso questo importante appuntamento. Analogamente agli atleti e alle atlete in gara, anche noi siamo alla ricerca di costanti sfide e obiettivi come parte del nostro DNA. La più importante per noi oggi è poter contribuire alla realizzazione di un mondo a zero emissioni attraverso l’utilizzo del nostro potenziale tecnologico garantendo soluzioni di mobilità accessibile per tutti, per non lasciare indietro nessuno” ha dichiarato Luigi Ksawery Luca’, Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia.