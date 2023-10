Toyota conferma il suo impegno come Main Partner di WEmbrace Sport 2023, la manifestazione che da oltre 10 anni sostiene l’inclusione e l’abbattimento delle barriere fisiche e culturali nel mondo dello sport. L’evento, tenutosi il 16 ottobre presso l’Allianz Cloud di Milano, è organizzato con finalità benefiche da Bebe Vio e art4sport, associazione fondata dalla famiglia della campionessa paralimpica.

Tra le novità di questa edizione si è potuto ammirare la presenza delle mascotte ufficiali che animeranno le Olimpiadi e Paralimpiadi 2024. Durante la serata, condotta da Ilaria D’Amico e Gianluca Gazzoli, due squadre formate da atleti italiani e francesi si sono esibite in sfide paralimpiche indimenticabili, con discipline come scherma, calcio, basket e volley al centro dell’attenzione, offrendo un preludio emozionante e significativo dei prossimi Giochi a Parigi.

Quella tra Toyota e WEbrace Sport rappresenta una partertnership di valore che sottolinea la profonda connessione del marchio con il mondo sportivo, coerentemente con la sua visione “Let’s Go Beyond” che aspira non solo a un futuro senza emissioni, ma anche a una mobilità che vede sostenibilità e inclusione come pilastri, aiutando chiunque a superare barriere e preconcezioni.

Come Partner globale per la Mobilità dei Giochi Olimpici e Paralimpici, Toyota, infatti, riconosce e valorizza da sempre l’essenza dello sport e la forza motivazionale degli atleti, che continuamente si spingono oltre i loro limiti, rappresentando una continua ispirazione per costruire una società migliore. Dal 2017 Toyota Motor Italia è Partner ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e del Comitato Olimpico Nazionale (CONI). Il Gruppo si è fatto inoltre promotore della creazione del “Toyota Team Italia” che riunisce campioni di diverse discipline paralimpiche e non, come Bebe Vio, Ambra Sabatini, Daniele Garozzo e Vanessa Ferrari.