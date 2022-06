Toyota Corolla: anteprima europea per la dodicesima generazione

Poche auto possono vantare un successo più glorioso della Toyota Corolla, l’auto più venduta al mondo della storia.

Nonostante sia in vendita da più di mezzo secolo, Corolla ha sempre tenuto il passo con i cambiamenti nelle esigenze e nelle preferenze degli automobilisti. È così che ha raggiunto il record mondiale di vendite, pari a oltre 50 milioni di esemplari in 12 generazioni dal 1966.

Questa capacità di adattarsi ai tempi è oggi altrettanto evidente con l’annuncio della Nuova Corolla. Mentre gli aggiornamenti esterni e interni rappresentano un’evoluzione del design della Corolla di 12a generazione, modifiche più significative sono state apportate al gruppo propulsore e all’elettronica di bordo.

Con uno stile rinnovato, l’introduzione della tecnologia Full Hybrid-Electric di quinta generazione, un’interfaccia utente digitale completamente aggiornata e il pacchetto di funzioni di sicurezza e assistenza Toyota T-Mate, la Nuova Corolla ha tutte le carte in regola per consolidare il suo ruolo di modello di volume per Toyota in Europa. Il suo fascino senza tempo si riflette nel fatto che ha recentemente conquistato la quota record di mercato nella sua storia in Europa ed è ad oggi il secondo modello Toyota più venduto nel continente.

C’è “una Corolla per tutti” con versioni Hatchback, Touring Sports e Sedan (quest’ultima non verrà commercializzata sul mercato italiano). A queste si aggiunge il SUV Corolla Cross, il cui arrivo è previsto per la seconda metà dell’anno. Questa varietà di modelli garantisce la miglior scelta possibile nei diversi mercati Europei; ogni variante beneficia degli stessi alti livelli di design e tecnologia.

La Corolla conserva anche un vantaggio competitivo nell’essere l’unica famiglia di modelli nel suo segmento a offrire un powertrain Full Hybrid-Electric, tecnologia che offre l’efficienza e possibilità di guidare a emissioni zero diventati priorità per i clienti europei.

Ogni variante di carrozzeria di Corolla ha la sua identità ben distinta e il suo fascino. La nuova gamma acquista un aspetto più raffinato e contemporaneo con modifiche alla trama della griglia anteriore, alle cornici dei fendinebbia e ai design dei cerchi in lega. Gli allestimenti più equipaggiati dei modelli Hatchback e Touring Sports ottengono nuovi fari bi-LED; il top di gamma è equipaggiato con l’Adaptive High-beam System (AHS).

Le scelte cromatiche esterne includono due nuovi colori ispirati alle attuali tendenze dell’architettura, del product design e della moda. Juniper Blue è il nuovo colore di lancio per la Hatchback e la Touring Sports, con un tono vibrante e acceso. Se visto da vicino, rivela sfumature rosse che creano un effetto brillante con sottili cambiamenti di colore. Il Metallic Grey, disponibile per tutti i tipi di carrozzeria, è una tonalità senza tempo con un grande appeal, il cui fascino è esaltato da frammenti argento scuro nella vernice.

Per gli interni, l’atmosfera è più moderna e premium con nuove grafiche, finiture e motivi in rilievo che aggiungono profondità tridimensionale e un gradevole feedback tattile ai rivestimenti, alle superfici e alle finiture. Le combinazioni dei rivestimenti dei sedili seguono i nuovi temi Dark e Light Harmony con colori e finiture coordinati per dare all’abitacolo un tocco contemporaneo ed elegante.

La Nuova Corolla presenta la quinta generazione del sistema best-in-class Full Hybrid-Electric di Toyota. Come per il modello attuale, sono disponibili powertrain ibridi da 1,8 e 2,0 litri. Entrambi beneficiano di modifiche significative sia al motore termico che a quello elettrico che migliorano l’esperienza di guida con potenza extra, prestazioni e guidabilità migliorate ed emissioni di CO2 uguali o inferiori (a seconda del powertrain). La Power Control Unit (PCU) e il transaxle sono stati riprogettati e la batteria agli ioni di litio è più potente, ma più piccola e leggera (massa ridotta fino a 18 kg, a seconda del powertrain).

La potenza totale del sistema da 1,8 litri è di 140 CV, con una riduzione di 1,7 secondi dell’accelerazione 0-100 km/h a 9,2 secondi. Nonostante questo aumento delle prestazioni, le emissioni di CO2 dovrebbero rimanere invariate a 102 g/km. Per il sistema da 2,0 litri, la potenza totale è salita a 196 CV e il tempo richiesto per accelerare da lo 0 a 100 km/h è stato ridotto di circa mezzo secondo, portandolo a 7,5 secondi. Si prevede una riduzione di 3 g/km del dato di CO2 nel ciclo combinato, per un valore finale di 107 g/km.

Sono state messe in atto ulteriori contromisure per restituire un’accelerazione naturale e gratificante per il conducente. In precedenza, l’attenzione era concentrata sull’accelerazione lineare; ora, la ricalibrazione del sistema ibrido restituisce un’accelerazione che rispecchia più da vicino gli input del guidatore e l’uso del pedale dell’acceleratore, producendo un’accelerazione e un feeling coerente con le aspettative. Ciò è stato ottenuto con una riduzione del regime motore durante l’accelerazione. Anche il rumore del gruppo propulsore in accelerazione è stato attenuato.

Nuova Corolla beneficia delle più recenti tecnologie digitali e multimediali di Toyota, progettate per una migliore esperienza utente e a prova di futuro in modo che nuove funzionalità possano essere introdotti con aggiornamenti over-the-air senza soluzione di continuità.

Il display multimediale da 10,5 pollici presenta una grafica in alta definizione e ha uno schermo antiriflesso, il che garantisce un’eccellente visibilità in tutte le condizioni di luce. Su tutta la gamma anche il display della strumentazione del guidatore riceve un netto miglioramento con il nuovo digital cockpit da 12,3 pollici che può essere personalizzato in base alle preferenze del guidatore in quattro diverse modalità: Casual, Smart, Sport e Tough.

Le auto sono dotate di un abbonamento all-inclusive di quattro anni a Toyota Smart Connect, dando accesso alla navigazione cloud “always on” e alle informazioni sul traffico in tempo reale.

Il conducente può anche utilizzare un nuovo assistente vocale di bordo in grado di riconoscere richieste naturali e conversazionali per utilizzare il sistema multimediale o le funzioni principali del veicolo come l’apertura o la chiusura dei finestrini.

Inoltre, sono disponibili una serie di servizi remoti tramite l’app MyT, che consentono ai proprietari di utilizzare il proprio smartphone per bloccare o sbloccare le serrature della propria auto, azionare il climatizzatore per riscaldare o raffreddare l’abitacolo prima di un viaggio, attivare le luci di emergenza e localizzare il proprio veicolo.

Nuova Corolla è equipaggiata con Toyota T-Mate, che combina il pacchetto Toyota Safety Sense di ultima generazione con altri sistemi attivi di guida e assistenza al parcheggio che non solo rendono la guida più facile e sicura, ma aiutano anche a proteggere tutti gli occupanti del veicolo e gli altri utenti della strada.

I miglioramenti nel funzionamento dei sistemi includono l’Acceleration Suppression, che reagisce all’uso improvviso dell’acceleratore quando si viaggia a bassa velocità; il supporto all’evitamento delle collisioni in caso di svolta a un incrocio; Emergency Steering Assist che ora può reagire ai veicoli che sopraggiungono; prevenzione delle collisioni laterali e riduzione della velocità in curva. Gli aggiornamenti software over-the-air manterranno aggiornate le funzioni e ne consentiranno l’aggiunta di nuove non appena saranno disponibili nel ciclo vita della vettura.

Le funzionalità di Toyota T-Mate includono un sistema Safe Exit Assist. Ciò attiverà un avviso se rileva una porta aperta che potrebbe ostacolare la traiettoria di un veicolo o di un ciclista che si avvicina da dietro. C’è anche un nuovo Rear Seat Reminder che avviserà il conducente prima di lasciare la propria auto di verificare se hanno lasciato qualcosa sui sedili posteriori.

L’arrivo di Nuova Corolla nelle concessionarie italiane è previsto nel corso del primo trimestre del 2023.