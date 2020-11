Toyota e ALD Automotive Italia insieme per la Fondazione Antea

Toyota e ALD Automotive Italia sostengono insieme la Fondazione Antea che dal 1987 a Roma garantisce quotidianamente assistenza gratuita domiciliare e in hospice a oltre 140 pazienti in fase avanzata di malattia.

Una nuova testimonianza del legame e dell’attenzione che il brand giapponese di automotive e ALD hanno verso la città di Roma, attraverso un impegno che va oltre la semplice vocazione commerciale, ma si declina attraverso iniziative concrete sul territorio.

Una flotta di 3 veicoli Toyota, 2 Aygo e 1 Proace. Le vetture sono state consegnate venerdì 23 ottobre al presidente della Fondazione, Giuseppe Casale. Veicoli che assicureranno la mobilità dei volontari e degli operatori sanitari della non profit romana. Le auto, allestite secondo le esigenze della Fondazione, permetteranno al personale specialistico di raggiungere i pazienti nella propria abitazione, garantendo la migliore qualità di vita possibile a pazienti e familiari.

“È straordinario poter contare sul sostegno di aziende così attente alla comunità e al sociale come Toyota e ALD Automotive che hanno dimostrato sensibilità e attenzione non comuni nell’affrontare il tema del fine vita” – ha dichiarato Giuseppe Casale. “Ogni giorno siamo alla ricerca di nuove idee e strumenti per migliorare la qualità di vita dei nostri pazienti e oggi ci è stato offerto un aiuto prezioso per ridurre la distanza con chi ha bisogno di noi.”

“Siamo molto contenti di poter supportare la Fondazione Antea nello svolgimento della sua importantissima e delicata missione – ha dichiarato Alessandro Morganti, Sales Operations Director, di Toyota Motor Italia – Ci sentiamo molto vicini ai valori promossi dalla Fondazione perché nella nostra visione il fattore umano è centrale e la nostra tecnologia è al servizio della persona, con l’obiettivo di contribuire alla creazione di una società inclusiva, nella quale non esistano barriere, migliorando la qualità della vita delle persone.”

“Abbiamo sposato con convinzione questo progetto e messo a disposizione di un’associazione che conosciamo da tempo il nostro know how nel settore della mobilità in nome di valori quali l’attenzione e la cura per le persone, valori che ALD coltiva da tempo sia all’esterno che all’interno della propria organizzazione” dichiara ALD Automotive Italia. “La solidarietà oggi è una responsabilità etica e sociale che chiama in causa tanto gli operatori economici quanto i semplici cittadini e a cui un grande gruppo come il nostro non può sottrarsi. Conosciamo la passione e il senso del dovere di questi volontari e il modo in cui affrontano un servizio alla comunità svolto spesso in condizioni emotivamente difficili. Offrire ad Antea la possibilità di svolgere con maggiore semplicità ed efficienza la propria attività, così importante e delicata per chi ne usufruisce, ci rende lieti e orgogliosi di fare la nostra parte”.