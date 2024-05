Toyota e Special Olympics insieme al Giro d’Italia per una società inclusiva

Lo scorso 17 maggio Toyota, Mobility Partner e Official Car del Giro d’Italia, e Special Olympics, sono saliti in sella per promuovere una società inclusiva. Lo hanno fatto in occasione della 13° tappa del Giro-E che ha portato i ciclisti da Argenta a Cento, in provincia di Ferrara.

Il Giro-E è una e-bike experience unica nel suo genere a livello mondiale, che si svolge nei giorni e sulle strade del Giro d’Italia. In questa occasione, tre atleti dell’associazione Special Olympics affetti da disabilità intellettive, hanno pedalato per la squadra di Toyota insieme al capitano del team, Elisa Scarlatta, per una giornata memorabile. Circa 60 sono stati i chilometri percorsi dagli atleti che hanno vissuto una esperienza straordinaria allo scopo di promuovere l’inclusione sociale attraverso lo sport.

Special Olympics è un movimento globale per l’inclusione di bambini e adulti con disabilità intellettive, dando loro opportunità di allenamento in una varietà di discipline olimpiche. Il suo scopo è creare comunità inclusive in tutto il mondo, in cui ogni persona sia accettata e accolta, a prescindere dalla sua abilità. Con quasi quattro milioni di atleti e partner Unified in 200 Paesi, l’organizzazione è supportata da oltre un milione di allenatori e volontari. In Europa-Eurasia copre 58 Paesi e conta sulla partecipazione di oltre 400.000 atleti.

La partnership con Toyota e Special Olympics è stata avviata a livello europeo nel 2020 nell’ambito di un accordo globale. La collaborazione affonda le sue radici in una comunanza di valori e nella gioia dello sport e punta a promuovere la diversità e l’inclusione. Valori da sempre parte del DNA di Toyota, che vede nello sport e nel modo in cui gli atleti cercano di superare i propri limiti una fonte di ispirazione inesauribile verso il proprio obiettivo di creare una società migliore.

Oltre a essere presente con un proprio team, Toyota partecipa al Giro-E accompagnando gli atleti durante le tappe con il modello Full Electric Toyota bZ4X, il primo modello della nuova gamma di veicoli elettrici a batteria di Toyota che porta per la prima volta sul mercato dei BEV capacità fuoristradistiche da vero SUV.